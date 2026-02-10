Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?

Cao An Biên
Cao An Biên
10/02/2026 12:20 GMT+7

Bán cá lóc nướng mỗi dịp cúng ông Táo, bà chủ quán Cúc Bụi nổi tiếng ở TP.HCM năm ngoái bật khóc vì gặp điều bất ngờ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay 10.2, nhằm ngày 23 tháng chạp âm lịch, nhiều hàng quán ở "phố cá lóc nướng" nổi tiếng TP.HCM nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tây Thạnh (đoạn giáp Trường Chinh qua khỏi ngã ba đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú cũ) đỏ lửa, nhiều người tất bật nướng cá phục vụ cho khách mua dịp cúng ông Táo.

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 1.

Từ sáng sớm nay, nhiều hàng cá lóc nướng dọc đường Tân Kỳ Tân Quý đã đỏ lửa, phục vụ cho nhu cầu của khách dịp cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 2.

Quán Trung, một trong những nơi bán cá lóc nướng được nhiều người biết tới ở khu vực này sáng 10.2 cũng tất bật. Người bán cho biết dù khách ghé mua đều đặn, song sức mua không bằng năm ngoái

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 3.

Cá nướng vàng ươm, mùi thơm phức tỏa ra khắp con đường bán cá lóc nướng nổi tiếng Tân Kỳ Tân Quý. Hôm nay, giá cá vẫn không tăng so với ngày thường, dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/con tùy kích cỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 4.

Nhiều người ở TP.HCM cho biết sáng 10.2, họ chọn mua cá lóc nướng để cúng ông Táo 23 tháng chạp với quan niệm cá lóc nướng có ý nghĩa cầu mong sự ấm no, đầy đủ và sung túc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 5.

Bà Cúc (64 tuổi) chủ tiệm cá lóc nướng có thâm niên hơn 20 năm ở đường Tân Kỳ Tân Quý, cho biết năm nay việc buôn bán "lai rai", khách vẫn đều đặn ghé mua

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 6.

Cũng đúng ngày 23 tháng chạp năm ngoái, câu chuyện bà Cúc đang bán cá lóc nướng thì bất ngờ bật khóc khi cháu ngoại được đi bộ đội về phép cũng được mạng xã hội chia sẻ. "Năm nay, cháu tôi đã xuất ngũ, hai bà cháu lại hào hứng đón Tết Bính Ngọ cùng nhau", bà chủ cười, chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 7.

Những con cá lóc vừa nướng chín còn nóng hôi hổi được bỏ lên giấy bạc, sau đó rưới đều mỡ hành, đậu phộng rồi gói lại. Cá được ăn kèm với các loại rau sống, bánh tráng, nước chấm chua ngọt...

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 8.

Theo bà Cúc, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng âm lịch hằng năm mới là ngày cao điểm bán cá lóc nướng trong năm. Song dịp 23 tháng chạp, món này cũng được nhiều thực khách ưa chuộng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?- Ảnh 9.

Một shipper tại TP.HCM cho biết sáng 10.2, anh cũng giao nhiều đơn hàng cá lóc nướng cho khách đặt mua cúng ông Táo

ẢNH: CAO AN BIÊN


