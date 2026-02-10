Cá lóc nướng cúng ông Táo: Bà chủ ở TP.HCM năm ngoái bật khóc, nay thế nào?

Cũng đúng ngày 23 tháng chạp năm ngoái, câu chuyện bà Cúc đang bán cá lóc nướng thì bất ngờ bật khóc khi cháu ngoại được đi bộ đội về phép cũng được mạng xã hội chia sẻ. "Năm nay, cháu tôi đã xuất ngũ, hai bà cháu lại hào hứng đón Tết Bính Ngọ cùng nhau", bà chủ cười, chia sẻ