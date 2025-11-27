Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cá mập cắn chết một phụ nữ tại Úc

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2025 12:05 GMT+7

Cá mập đã giết chết một phụ nữ và làm bị thương nặng một người đàn ông hôm nay 27.11 tại một bãi biển ở bang New South Wales của Úc, theo lực lượng cứu hộ và cảnh sát.

Cảnh sát bang thông báo hai người đã bị cá mập cắn vào sáng sớm và một nạn nhân là phụ nữ đã tử vong tại hiện trường, theo AFP.

Một người đàn ông bị thương nặng ở chân và đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định, theo AFP dẫn thông báo từ dịch vụ khẩn cấp.

Cá mập cắn chết một phụ nữ tại hiện trường - Ảnh 1.

Trực thăng rà soát bãi biển sau vụ cá mập tấn công xảy ra tại bãi biển nổi tiếng Long Reef ở Sydney (Úc) vào ngày 6.9

Ảnh: AFP

Ông Steven Pearce, Giám đốc điều hành của tổ chức Surf Life Saving NSW, mô tả đây là "một sự cố thực sự, thực sự khủng khiếp". "Khu vực này rất hẻo lánh, không hề có dịch vụ cứu hộ nào", ông Pearce nói với đài phát thanh địa phương 2G.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến vào khoảng 6 giờ 30 sáng 27.11 sau khi vụ tấn công xảy ra gần một bãi biển ở vịnh Crowdy, cách Sydney khoảng 250 km về phía bắc.

Vào tháng 9, một con cá mập trắng lớn đã tấn công một người lướt sóng tại bãi biển nổi tiếng Long Reef ở Sydney đến chết.

Theo cơ sở dữ liệu về các cuộc chạm trán giữa cá mập và con người, đã có hơn 1.280 vụ việc liên quan cá mập xảy ra trên khắp nước Úc kể từ năm 1791, trong đó hơn 250 vụ dẫn đến tử vong.

Một người chết vì bị cá mập tấn công tại Úc

Giới chức Úc đã áp dụng một phương pháp tiếp cận đa tầng, triển khai máy bay không người lái, gắn thiết bị theo dõi âm thanh vào cá mập để chúng có thể bị phát hiện bằng phao nghe gần những bãi biển đông đúc, cảnh báo người dân theo thời gian thực bằng ứng dụng di động và giăng lưới kiểu cũ.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho rằng sinh mạng của cá mập cũng cần được bảo vệ. Trên toàn cầu, khoảng 37% các loài cá mập và cá đuối đại dương hiện được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, một cơ sở dữ liệu về các loài bị đe dọa, liệt kê là loài nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp, theo AFP.

Cá mập phụ nữ úc new south wales
