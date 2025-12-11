Cà Mau: Ban quản lý chợ xã Đầm Dơi thu phí sai quy định

Ngày 11.12, tin từ UBND xã Đầm Dơi (Cà Mau), Chủ tịch UBND xã này đã ký ban hành kết luận nội dung đơn yêu cầu liên quan đến Ban Quản lý (BQL) chợ xã Đầm Dơi - trước đây là BQL chợ TT. Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau. Kết luận nêu rõ hàng loạt sai phạm trong việc ký hợp đồng, tổ chức thu phí vệ sinh và quản lý tài chính tại đơn vị này.

UBND xã Đầm Dơi kết luận BQL chợ xã Đầm Dơi thu phí vệ sinh sai quy định và yêu cầu kiểm điểm ẢNH: G.B

Theo làm việc với tổ xác minh, ông Mã Đề Sil, Trưởng BQL chợ xã Đầm Dơi cho biết, đơn vị có hợp đồng thu gom rác với Công ty M.T từ tháng 5.2023 đến 4.2025 với mức giá 34 triệu đồng/tháng, nhưng ông chỉ cung cấp biên bản xác nhận, không xuất trình được hợp đồng.

Sau đó, ông Sil chỉ đạo nhân viên thu phí vệ sinh với các mức: doanh nghiệp, trường học từ 200.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tháng; hộ mua bán nhỏ, lẻ từ 30 ngàn đồng đến 110 ngàn đồng/tháng; hộ dân 19 ngàn đồng/tháng.

Sau khi thu và thanh toán cho Công ty M.T, inh Thông, ông Sil chi cho nhân viên trực tiếp đi thu từ 500 - 800 ngàn đồng/tháng, phần còn lại ông giữ để chi hoạt động cơ quan như tiếp khách, mua trang thiết bị. Việc thu – chi hằng tháng chỉ được Phó Trưởng BQL kiêm kế toán Trần Ngọc Quý báo cáo cho ông Sil, không báo cáo tập thể và cũng không ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

Kết quả xác minh của UBND xã Đầm Dơi cho thấy mức thu của BQL chợ cao hơn quy định, đặc biệt với các trường học như Trường Mẫu giáo Sen Hồng, Trường Mầm non Đầm Dơi (thu 300 ngàn đồng/tháng) và Trường THPT Đầm Dơi (thu 1,2 triệu đồng/tháng). Trong khi đó, Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 20-12-2017 của UBND tỉnh Cà Mau quy định giá tối đa: doanh nghiệp, trường học 110.000 đồng/tháng; hộ mua bán nhỏ, lẻ 30 ngàn đồng/tháng; hộ dân 19 ngàn đồng/tháng.

Chủ tịch UBND xã nhận định dù BQL chợ Đầm Dơi là đơn vị tự thu, chi nhưng việc tổ chức thu phí vệ sinh, ký hợp đồng, quản lý và sử dụng nguồn thu đều chưa đúng quy định; không có quy chế chi tiêu nội bộ, không có chứng từ kế toán, không công khai tài chính theo yêu cầu.

Từ các vi phạm trên, UBND xã Đầm Dơi yêu cầu ông Mã Đề Sil và ông Trần Ngọc Quý kiểm điểm trách nhiệm, nhất là trong việc buông lỏng quản lý tài chính, để xảy ra thu phí và chi không minh bạch, gây mất đoàn kết nội bộ.



