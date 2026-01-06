Cà Mau: Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Ngày 6.1, tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi, ở P.Tân Thành, Cà Mau - tạm trú P.Bình Trị Đông, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Trần Thảo Vy thời điểm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: G.B.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2002, khi còn là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Vy lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần tiền đáo hạn ngân hàng. Từ đó, Vy huy động tiền của người khác rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi chiếm đọat tiền, Vy nghỉ việc, rời khỏi địa phương lên TP.HCM sinh sống. Đến năm 2025, cơ quan chức năng mới tiếp nhận đơn tố giác liên quan vụ việc.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chứng minh số tiền Vy chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam.

Hiện, vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra do phát sinh thêm đơn tố giác, liên quan cùng phương thức lừa đảo đáo hạn ngân hàng mà bị can Lê Trần Thảo Vy sử dụng trong thời gian còn làm việc tại ngân hàng.