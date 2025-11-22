Cà Mau: Cảnh báo tình trạng lừa đảo giả danh shipper

Ngày 22.11, Công an xã Hưng Mỹ (Cà Mau) cho biết, đang làm rõ vụ việc một phụ nữ địa phương bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 68 triệu đồng với thủ đoạn giả danh shipper giao hàng.

Theo trình bày của nạn nhân là chị N.H.Đ. (ở ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ), vụ lừa đảo việc xuất phát từ cuộc gọi của một người đàn ông tự xưng là shipper giao đơn hàng 92.000 đồng của chị gái. Do chủ đơn hàng đi vắng, người này đề nghị gửi hàng sang nhà hàng xóm và hướng dẫn chị Đ. chuyển khoản số tiền 92.000 đồng vào tài khoản "để thanh toán".

Tin nhắn giả mạo “Trung tâm bảo hiểm hàng hóa” được người giả danh shipper gửi cho nạn nhân để hù dọa và dẫn dụ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi chuyển tiền, chị Đ. nhận được cuộc gọi thứ hai từ chính số shipper, nói rằng chị đã chuyển nhầm vào "tài khoản bảo hiểm hàng hóa" của bộ phận giao hàng. Người này dọa rằng hành động đó đồng nghĩa với việc chị đã đăng ký gói bảo hiểm và mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng.

Đánh vào tâm lý hoảng loạn, shipper giả danh tiếp tục gửi cho chị Đ. một đường link "hủy bảo hiểm" qua Facebook Messenger và yêu cầu điền toàn bộ thông tin cá nhân, mã xác thực ngân hàng. Khi hoàn tất thao tác, hơn 68 triệu đồng trong tài khoản của chị bị chuyển đi trong tích tắc. Lúc này, nạn nhân mới hay mình đã sập bẫy và đến Công an xã Hưng Mỹ trình báo.

Theo Công an xã Hưng Mỹ, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng thông qua các đường link giả mạo, kịch bản lừa đảo quen thuộc nhưng đang được biến tấu tinh vi hơn với vỏ bọc shipper giao hàng nhỏ lẻ, giá rẻ.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng mức cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh shipper yêu cầu chuyển khoản để nhận hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link được gửi qua mạng xã hội. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất và lưu giữ toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi, sao kê để phục vụ điều tra. Đặc biệt, không nghe theo bất kỳ hướng dẫn nào của đối tượng giả danh shipper nhằm "hỗ trợ lấy lại tiền", bởi đó thường là bẫy lừa tiếp theo khiến nạn nhân tiếp tục mất tài sản.