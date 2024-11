Cà Mau: Chậm bàn giao công trình hồ chứa nước ngọt do sạt lở

Ngày 14.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, nguyên nhân chậm bàn giao công trình hồ chứa nước ngọt đưa vào sử dụng là do mưa làm sạt lở, nhà thầu phải sửa chữa lại các vị trí bị sạt lở. Đây là một trong những kết luận thanh tra về các dự án và công trình xây dựng tại tỉnh Cà Mau vừa được công bố.



Quy trình thực hiện đúng quy định

Công trình hồ chứa nước ngọt thuộc tiểu dự án 8 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau" do Sở NN-PTNT Cà Mau làm chủ đầu tư và liên danh Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình cùng Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau thi công. Công trình này sử dụng vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới, với tổng giá dự toán ban đầu là 205,386 tỉ đồng và giá trúng thầu là 203,921 tỉ đồng.



Chậm bàn giao công trình hồ chứa nước ngọt do sạt lở (ảnh chụp vào tháng 4.2024) ẢNH: G.B

Hạng mục hồ chứa nước ngọt có 12 gói thầu gồm: 10 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn, 1 gói thầu xây lắp. Kết luận thanh tra khẳng định, qua kiểm tra hồ sơ thể hiện phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng tư vấn của các gói thầu đúng theo quy định



Nhưng chậm bàn giao vì sạt lở

Hạng mục được khởi công ngày 31.12.2021, hoàn thành theo hợp đồng ngày 31.12.2022. Tuy nhiên, sau đó, công trình phải gia hạn lần 1 đến ngày 22.10.2023, rồi tiếp tục gia hạn lần 2 đến ngày 30.5.2024.

Kết luận thanh tra nêu nguyên nhân chậm bàn giao công trình là do mưa làm sạt lở bờ hồ A, nên nhà thầu phải sửa chữa lại các vị trí bị sạt lở. Cụ thể, thảm đá hồ A (giáp ranh hồ C) bị sạt lở đang sửa chữa khoảng 120 m; bờ hồ C còn khoảng 50 m đang thực hiện đóng cọc treo dây xích, do mưa đất bùn nhiều...

Thanh tra cũng nêu rõ, trong quá trình thi công BQLDA ODA và NGO với liên danh Công ty CP xây dựng thương mại Thới Bình cùng Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau có nhiều phụ lục hợp đồng đã được ký để điều chỉnh giá trị phát sinh và bù trượt giá. Từ đó, khiến công trình tăng kinh phí từ 184 tỉ đồng lên 248 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra còn phát hiện quyết định số 2077/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau vào ngày 22.11.2023 về việc phê duyệt định mức dự toán cho công tác đào, nạo vét bằng tàu hút bùn là không đúng thẩm quyền. Việc tính toán giá trị điều chỉnh của Sở NN-PTNT còn sai số học, dẫn đến thanh toán thiếu 10 triệu đồng cho nhà thầu.



Ngoài ra, BQLDA ODA và NGO đã thanh toán toàn bộ số tiền bù trượt giá cho phần khối lượng công việc hoàn thành không phù hợp với Quyết định 115/QĐ-SNN ngày 31.1.2024 của Sở NN-PTNT.