Giáo dục

Cà Mau chi gần 180 tỉ đồng sửa chữa, xây mới 839 nhà vệ sinh trường học

Gia Bách
24/03/2026 18:54 GMT+7

Theo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Cà Mau, tỉnh hiện có nhu cầu sửa chữa, xây mới 839 nhà vệ sinh tại các trường học.

Ngày 24.3, tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh hiện có nhu cầu sửa chữa, xây mới 839 nhà vệ sinh tại các trường học, trong đó xây mới 188 công trình và sửa chữa 651 công trình. 

Trong năm học 2025 - 2026, tỉnh Cà Mau sẽ đầu tư xây mới 188 và sửa chữa 142 nhà vệ sinh tại các điểm trường

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn đến năm 2027. Ngay trong năm học 2025 - 2026, tỉnh dự kiến triển khai xây mới 188 nhà vệ sinh và sửa chữa 142 nhà vệ sinh tại các điểm trường.

Cách phân bổ nguồn là mỗi nhà vệ sinh xây mới được đầu tư 350 triệu đồng, còn sửa chữa là 175 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 180 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn thu hợp pháp khác và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Không dừng lại ở công trình vệ sinh, tỉnh Cà Mau đồng thời bổ sung hạng mục đầu tư hệ thống nước uống sạch vào Đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú ở bậc mầm non, phổ thông công lập.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 573 trường cần trang bị mới hoặc sửa chữa hệ thống nước uống sạch. Trong đó, 340 hệ thống sẽ được đầu tư mới với kinh phí 350 triệu đồng mỗi hệ thống, còn 233 hệ thống được sửa chữa với mức 30 triệu đồng mỗi hệ thống.

Cũng theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau, tổng kinh phí dự kiến trên 125 tỉ đồng, được bố trí từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn hợp pháp khác.


Tin liên quan

Cà Mau phê duyệt 109,8 tỉ đồng xây dựng phòng học, nhà đa năng cho 7 trường

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trị giá hơn 109,8 tỉ đồng xây phòng học, nhà đa năng cho 7 trường THPT trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

