Cà Mau: Chiếm đất nông nghiệp trái phép, bị xử phạt 105 triệu đồng

Ngày 7.1, tin từ UBND P.Hiệp Thành (Cà Mau) cho biết, ông Lâm Doanh Nhân, Chủ tịch UBND phường này, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.C (65 tuổi, ngụ khóm Biển Đông A, P.Hiệp Thành) với tổng số tiền 105 triệu đồng, do có hành vi chiếm đất nông nghiệp và đất ở đô thị trái phép.

Bà T.T.C xây nhà ở trên phần đất nông nghiệp lấn chiếm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo UBND P.Hiệp Thành, qua kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, ngày 22.11.2025, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị P.Hiệp Thành phát hiện bà C. chiếm đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà L.T.S.V đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Bạc Liêu (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào ngày 8.4.2025.

Cụ thể, bà C. đã chiếm hơn 1.733 m2 đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm của bà V. tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số 29, thuộc khóm Biển Đông A, P.Hiệp Thành. Trên phần đất lấn chiếm, bà C. đã sử dụng 23,10 m2 làm đất ở, dựng nhà tạm và mái che; diện tích còn lại sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm.

Phần đất ở đô thị lấn chiếm, bà C. dựng nhiều công trình tạm và trồng cây lâu năm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Quá trình xác minh, xử lý, các cơ quan chức năng P.Hiệp Thành xác định bà C. có tình tiết tăng nặng, do có hành vi trốn tránh, che giấu hành vi vi phạm. Căn cứ quy định pháp luật, Chủ tịch UBND P.Hiệp Thành xử phạt bà C. số tiền 90 triệu đồng đối với hành vi chiếm hơn 1.733 m2 đất nông nghiệp.

Ngoài ra, bà C. còn có hành vi chiếm 94 m2 đất ở đô thị tại thửa đất số 158, tờ bản đồ số 29 của bà V. Trong đó, bà C. đã dựng nhiều công trình tạm và trồng cây lâu năm. Hành vi này bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt vi phạm hành chính, UBND P.Hiệp Thành buộc bà C.khôi phục lại tình trạng ban đầu, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Việc UBND P.Hiệp Thành xử lý nghiêm hành vi chiếm đất nông nghiệp và đất ở đô thị trái phép của bà C. nhằm lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật về đất đai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất; đồng thời phòng ngừa các vi phạm tương tự.