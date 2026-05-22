Cà Mau chốt diện tích tối đa xây công trình trên đất nông nghiệp từ ngày 1.6.2026

Ngày 22.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định quy định cụ thể diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, áp dụng trên toàn tỉnh.

Theo quyết định, khu đất nông nghiệp có diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2 được phép xây dựng công trình tối đa 15 m2; từ 500 m2 đến dưới 3.000 m2 được xây dựng không quá 30 m2. Với khu đất từ 3.000 m2 trở lên, người sử dụng đất được phép dùng 1% diện tích để xây dựng công trình, nhưng tổng diện tích không vượt quá 500 m2.

Quy định cũng nêu rõ công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp gồm nhà tạm phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản; nhà kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động; nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Các công trình phải sử dụng kết cấu dễ tháo dỡ như thép, tiền chế hoặc vật liệu nhẹ, không đổ bê tông cốt thép liền khối; chỉ được xây dựng 1 tầng và không được làm tầng hầm.

Ngoài ra, diện tích đất áp dụng có thể là một thửa hoặc nhiều thửa liền kề cùng chủ sử dụng, với điều kiện tổng diện tích tối thiểu từ 300 m2 trở lên. Công trình được phép bố trí ở một hoặc nhiều vị trí khác nhau trong khu đất nhưng tổng diện tích xây dựng không vượt hạn mức quy định.

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2026, đồng thời thay thế Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau trước đây.