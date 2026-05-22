Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cà Mau chốt diện tích tối đa xây công trình trên đất nông nghiệp từ ngày 1.6.2026

Gia Bách
Gia Bách
22/05/2026 10:05 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định quy định cụ thể diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Ngày 22.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định quy định cụ thể diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, áp dụng trên toàn tỉnh.

Cà Mau chốt diện tích tối đa xây công trình trên đất nông nghiệp từ ngày 1.6.2026- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định quy định cụ thể diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp

ẢNH: G.B

Theo quyết định, khu đất nông nghiệp có diện tích từ 300 m2 đến dưới 500 m2 được phép xây dựng công trình tối đa 15 m2; từ 500 m2 đến dưới 3.000 m2 được xây dựng không quá 30 m2. Với khu đất từ 3.000 m2 trở lên, người sử dụng đất được phép dùng 1% diện tích để xây dựng công trình, nhưng tổng diện tích không vượt quá 500 m2.

Quy định cũng nêu rõ công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp gồm nhà tạm phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản; nhà kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động; nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp. Các công trình phải sử dụng kết cấu dễ tháo dỡ như thép, tiền chế hoặc vật liệu nhẹ, không đổ bê tông cốt thép liền khối; chỉ được xây dựng 1 tầng và không được làm tầng hầm.

Ngoài ra, diện tích đất áp dụng có thể là một thửa hoặc nhiều thửa liền kề cùng chủ sử dụng, với điều kiện tổng diện tích tối thiểu từ 300 m2 trở lên. Công trình được phép bố trí ở một hoặc nhiều vị trí khác nhau trong khu đất nhưng tổng diện tích xây dựng không vượt hạn mức quy định.

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2026, đồng thời thay thế Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau trước đây.

Tin liên quan

Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng và nuôi thủy sản

Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng và nuôi thủy sản

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 88 ha đất lúa trong năm 2026, tập trung vào cây trồng và mô hình lúa - thủy sản nhằm tái cấu trúc sản xuất theo hướng thích ứng và hiệu quả hơn.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Công trình sản xuất nông nghiệp diện tích đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận