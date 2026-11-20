Ngày 20.11, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này cho biết, sở đang tập trung theo dõi, tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cà Mau có 77 dự án trên hệ thống 751. Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dùng để tổng hợp, phân loại, theo dõi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư, dự án đất đai tồn đọng, kéo dài trên cả nước.

Dự án Khu triển lãm hội chợ tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau đã được tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai ẢNH: G.B

Trong số này, 33 dự án đã hết khó khăn, vướng mắc, đủ điều kiện đưa ra khỏi hệ thống 751 và chuyển sang nhóm 1 để tiếp tục theo dõi, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua rà soát, Sở Tài chính Cà Mau đề xuất chuyển 4 dự án từ nhóm 5 sang nhóm 4, gồm: Trường mẫu giáo tư thục Tuổi Hồng, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh, dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh, dự án khu Trung tâm thương mại Bạc Liêu.

Các vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương, liên quan đến việc ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường không đúng thẩm quyền.

Thời gian tới, Sở Tài chính Cà Mau sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên hệ thống 751. Với các dự án đang được thanh tra, kiểm tra và chưa có kết luận chính thức, sở sẽ tiếp tục phối hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành kết luận theo quy định. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các bước xử lý tiếp theo đối với từng dự án.