Ngày 26.11, trong chuyến khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Cà Mau, đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội đã làm việc với Binh đoàn 12 về tiến độ tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: CTV

Buổi làm việc có thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của Binh đoàn 12, ba công trình cơ bản bám tiến độ, khối lượng thực hiện đạt khoảng 16% theo hợp đồng. Binh đoàn 12 đảm nhận khoảng 98% khối lượng công việc. Giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các đơn vị đang tập trung thi công để bảo đảm kế hoạch năm 2026, phấn đấu hoàn thành và đưa ba dự án vào vận hành cuối năm 2029.

Thượng tướng Lê Tấn Tới khảo sát và làm việc với Binh đoàn 12 về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau ẢNH: CTV

Riêng tuyến đường ra đảo Hòn Khoai có khoảng 5 tháng thi công thực tế mỗi năm do điều kiện trên biển. Các đơn vị còn gặp khó về nguồn vật liệu, đường vào công trường, địa chất phức tạp và thời tiết bất lợi. Nguồn cung cát, đá bước đầu được tháo gỡ, song khối lượng công việc lớn khiến nhu cầu vật liệu thời gian tới vẫn rất cao. Các đơn vị cần có phương án bảo đảm nguồn cung và dự trữ phù hợp.

Cà Mau đề xuất nghiên cứu phát triển cụm đảo Hòn Khoai

Tại buổi làm việc, ông Hồ Thanh Thủy mong đoàn công tác quan tâm, hỗ trợ tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển cụm đảo Hòn Khoai gắn với định hướng hình thành khu kinh tế đặc biệt. Nếu Trung ương thống nhất chủ trương, Cà Mau sẽ có điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển mới.

Theo ông Thủy, tỉnh cũng định hướng quy hoạch Đất Mũi thành không gian phát triển đa chức năng, gồm quảng trường, khu trưng bày văn hóa các tỉnh, thành phố, trung tâm năng lượng và trung tâm logistics của tỉnh.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề xuất nghiên cứu phát triển cụm đảo Hòn Khoai ẢNH: CTV

Kết luận buổi làm việc, thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận kết quả, biểu dương Binh đoàn 12 và các lực lượng đã vượt khó để giữ tiến độ. Ông đánh giá cao tinh thần làm việc hăng say, chuyên nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, kỹ sư và công nhân tại công trường, đồng thời ghi nhận tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Ông đề nghị Binh đoàn 12 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương, đơn vị liên quan để triển khai các dự án đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn. Ông lưu ý đặc biệt đến vấn đề an ninh khi nhập khẩu vật liệu, thiết bị. Các đơn vị đóng quân trên địa bàn phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ bị tác động, phá hoại và bảo đảm an ninh, an toàn suốt quá trình thi công.

Thượng tướng Lê Tấn Tới đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất về quy hoạch Đất Mũi và định hướng hình thành khu kinh tế đặc biệt tại cụm đảo Hòn Khoai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và các đơn vị thi công để tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu theo thẩm quyền, góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.