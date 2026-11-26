Ngày 26.11, đoàn công tác do thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, dẫn đầu đã đến đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 và trao quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.

Đoàn công tác do thượng tướng Lê Tấn Tới dẫn đầu trong chuyến khảo sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại đảo Hòn Khoai ẢNH: HOÀNG TÁ

Tham gia đoàn có thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Cà Mau có ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ẢNH: HOÀNG TÁ

Tại đảo Hòn Khoai, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai ngày 13.12.1940. Cuộc khởi nghĩa là dấu mốc trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của quân và dân Cà Mau, góp phần làm nên truyền thống cách mạng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Khoai ẢNH: HOÀNG TÁ

Sau lễ tưởng niệm, đoàn đến thăm Đồn biên phòng Hòn Khoai (Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau). Các thành viên trong đoàn hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ về công việc, đời sống và điều kiện sinh hoạt, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục bám đảo, giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới biển, đảo.

Thượng tướng Lê Tấn Tới ghi nhận kết quả công tác của các đơn vị trên đảo. Ông mong các lực lượng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp, vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thượng tướng Lê Tấn Tới tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Khoai ẢNH: HOÀNG TÁ

Thượng tướng Lê Tấn Tới gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo. Đồng thời, mong muốn các đơn vị phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Trong chuyến công tác tại đảo Hòn Khoai, đoàn công tác đã trao 6 suất quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo. Qua những phần quà, lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang bám đảo.