Chiều 21.11, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ dự án đường ra đảo Hòn Khoai và thăm hỏi, động viên lực lượng thi công các công trình trọng điểm tại Cà Mau.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau.

Tranh thủ đẩy tiến độ cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai

Theo đại diện Binh đoàn 12, đến nay, các đơn vị đã hoàn thành một số hạng mục bê tông bệ, thân và xà mũ tại 33 trong tổng số 413 trụ. Tuyến đường có ý nghĩa chiến lược, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực phía nam.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chất lượng công trình, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn lao động ẢNH: CTV

Qua kiểm tra, Phó thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 và các lực lượng tham gia thi công. Ông ghi nhận cán bộ, kỹ sư, công nhân đã vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình và tổ chức thi công, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại công trường.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi, chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện chở vật liệu để các mũi thi công hoạt động liên tục, khoa học và hiệu quả. Khi thời tiết xấu, nhất là lúc phải dừng thi công ngoài biển, các đơn vị cần chủ động sản xuất cấu kiện, chuẩn bị vật liệu để có thể làm tiếp ngay khi điều kiện cho phép.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chất lượng công trình, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn lao động. Các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo vướng mắc để cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đồng thời thực hiện đầy đủ, chặt chẽ thủ tục, hồ sơ và công tác thanh, quyết toán.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc vào chiều 21.11 ẢNH: CTV

Phó thủ tướng đề nghị Cà Mau tiếp tục tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công, quan tâm thăm hỏi lực lượng làm việc tại công trường cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng dự án, nhất là những hộ đã đồng thuận, ủng hộ triển khai công trình. Bộ Quốc phòng và lực lượng công an tiếp tục phối hợp với địa phương để giữ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn khu vực thi công.

Cà Mau kiến nghị đường sắt kết nối với Cần Thơ, TP.HCM

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ Cà Mau triển khai các công trình trọng điểm. Tỉnh muốn khai thác tối đa tiềm năng cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, nghiên cứu xây dựng Trung tâm năng lượng quốc gia tại Cà Mau gắn với khai thác Khu kinh tế Năm Căn và cảng Hòn Khoai. Tỉnh cũng đề nghị đầu tư hạ tầng từ cảng đến Khu kinh tế Năm Căn và các địa bàn lân cận để tạo động lực phát triển lâu dài.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu (thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư đang thi công cầu vượt biển Hòn Khoai ẢNH: CTV

Dịp này, lãnh đạo Cà Mau cũng kiến nghị quy hoạch, đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau, kết nối đồng bộ với hệ thống vận tải hàng hóa, cảng biển và các trung tâm kinh tế. Do nhu cầu vốn lớn, tỉnh đề xuất xây dựng lộ trình và phương án huy động nguồn lực phù hợp, hướng đến đầu tư đồng bộ sau năm 2030 để nâng hiệu quả khai thác cảng biển, tăng liên kết vùng.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang triển khai tuyến đường ven biển kết nối với Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; đồng thời trình Thủ tướng xem xét đề án xây dựng tuyến đường từ Bạc Liêu (Cà Mau) sang Sóc Trăng (Cần Thơ). Tuyến đường này được đề xuất để hình thành trục giao thông liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Với các dự án trọng điểm đang triển khai, tỉnh sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và bảo đảm việc đi lại của người dân, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận các kiến nghị của Cà Mau để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo. Dịp này, Phó thủ tướng cũng đã trao quà, thăm hỏi và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang bám sát công trường, nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.