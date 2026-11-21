Ghi nhận thực tế những ngày giữa tháng 11.2026, tại nhiều phường có tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đi qua cho thấy công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương. Các cuộc họp dân liên tiếp được tổ chức nhằm công khai thông tin dự án, phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lộ trình thu hồi đất đến từng trường hợp bị ảnh hưởng.

Khoan khảo sát địa chất tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tại P.Bình Dương Ảnh: Đỗ Trường

Ngày 14.11, các phường Thạnh Mỹ Tây, Thuận An, Bình Hòa... tổ chức hội nghị thông tin dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến ngày 20.11, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một và Bình Dương tiếp tục công bố kế hoạch khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, chuẩn bị thu hồi đất phục vụ dự án.

Theo lãnh đạo UBND P.Phú Lợi, việc đo đạc hiện trạng, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất dự kiến thực hiện trong tháng 11 và 12.2026. Trên cơ sở kết quả kiểm đếm, địa phương sẽ lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân trước khi thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kế hoạch, quyết định thu hồi đất và việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định phê duyệt phương án có hiệu lực. Đối với những trường hợp đủ điều kiện tái định cư, phương án dự kiến bố trí tại các khu tái định cư hiện có ở P.Phú Lợi hoặc địa điểm khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tại P.Thủ Dầu Một, chính quyền cũng thông tin giá đất bồi thường được xác định theo giá đất cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các khoản bồi thường đối với nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và những chính sách hỗ trợ khác được thực hiện theo quy định pháp luật.

Song song, TP.HCM cũng đang thúc đẩy công tác chuẩn bị mặt bằng tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và metro số 6 giai đoạn 1 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu).

Ngày 20.11, ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND P.Bình Dương, cho biết địa phương đã phê duyệt, ban hành cùng lúc 2 kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM và tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Trong khi đó, với metro số 6 (giai đoạn 1, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đã đề nghị 15 phường có tuyến đi qua chủ động khảo sát, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Trả lời Thanh Niên, ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết cả 3 dự án cơ bản hoàn thành báo cáo giữa kỳ, xác định những nội dung chủ yếu về phương án tuyến, vị trí công trình và phương án công nghệ.

Thời gian tới, ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể - PV), tổng mức đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan.

Đồng thời, ban cũng đang phối hợp với các địa phương rà soát phạm vi, hiện trạng sử dụng đất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

"Mục tiêu là trình UBND TP.HCM phê duyệt các dự án trong tháng 12.2026, làm cơ sở tổ chức khởi công khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định", ông Vịnh nhấn mạnh.