Tại cuộc họp báo định kỳ chiều 19.11, ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau gần 2 năm khai thác thương mại, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ghi nhận lượng khách tăng trưởng ổn định.

Số liệu tháng 9.2026 cho thấy, trong khung giờ cao điểm sáng từ 7 - 9 giờ, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách. Vào giờ cao điểm chiều từ 16 giờ 30 - 18 giờ 30, con số này khoảng 718 hành khách/lượt tàu.

Metro số 1 ở TP.HCM ngày càng đông khách ẢNH: TRUNG DUNG

Trong khi đó, mức bình quân chung của tháng 9 chỉ khoảng 273 hành khách/lượt tàu. Như vậy, lượng khách bình quân trên mỗi chuyến vào giờ cao điểm sáng cao gần 3 lần mức bình quân chung của tháng.

Đến tháng 10.2026, lưu lượng hành khách trong giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 lượt trong 30 phút, tính cả hai hướng.

Hơn 3 triệu lượt khách dùng vé tháng đi metro số 1

Theo Sở Xây dựng, metro số 1 bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 22.12.2024. Đến hết tháng 10.2026, tuyến đã vận chuyển hơn 41,57 triệu lượt hành khách, với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn. Bình quân mỗi ngày có khoảng 61.227 lượt khách sử dụng metro.

Riêng 10 tháng năm 2026, tuyến phục vụ khoảng 20,25 triệu lượt khách, tăng 21%, tương đương hơn 3,5 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày, metro vận chuyển khoảng 66.645 lượt khách với khoảng 240 lượt tàu hoạt động.

Trong cùng thời gian trên, đơn vị ghi nhận hơn 3,12 triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng lượng khách. Cùng thời gian này, metro phục vụ hơn 1,72 triệu lượt hành khách là học sinh, sinh viên.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: NGUYỄN anh

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, những số liệu này cho thấy metro số 1 đang từng bước chuyển từ phương tiện tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân, đặc biệt là đi học, đi làm.

Khách đông, metro có thể rút ngắn thời gian chờ tàu?

Theo báo cáo 7 tháng năm 2026, tỷ lệ tàu chạy đúng giờ đạt khoảng 98%. Các phương thức thanh toán ngày càng đa dạng, trong khi ứng dụng HCMC Metro và thiết bị bán vé tại ga hỗ trợ hành khách tra cứu thông tin, mua vé thuận tiện hơn.

Dù vậy, việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn còn bất tiện. Một số hành khách phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện để đến ga, rồi tiếp tục di chuyển đến điểm đến cuối cùng.

Hiện tuyến metro số 1 có 14 nhà ga nhưng chỉ 11 ga có bãi giữ xe cá nhân. Vào các dịp lễ, tết và thời điểm lượng khách tăng cao, một số ga cũng chịu áp lực lớn trong việc phục vụ hành khách.

Để cải thiện kết nối, TP.HCM hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga metro số 1. Thành phố cũng triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng.

Các hành lang đi bộ có mái che tại ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú đã hoàn thành; 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga được đưa vào sử dụng. Sở Xây dựng đang tiếp tục hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt - metro.

Về năng lực vận chuyển, hiện metro số 1 có 17 đoàn tàu 3 toa, với thời gian giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút.

Metro số 1 có thể rút ngắn thời gian chờ tàu, bổ sung toa xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo báo cáo nghiên cứu của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) ngày 5.11.2026, có thể nghiên cứu giảm thời gian giãn cách xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện hữu. Về dài hạn, cần xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa.

Bước sang năm 2027, Sở Xây dựng xác định tiếp tục duy trì vận hành metro số 1 an toàn, đúng giờ; điều chỉnh tần suất theo nhu cầu, nhất là giờ cao điểm, đồng thời hoàn thiện kết nối xe buýt, bãi giữ xe và lối đi bộ.

Thành phố kỳ vọng metro từng bước trở thành phương tiện đi lại quen thuộc, giúp người dân thuận tiện hơn khi đi học, đi làm, có thêm lựa chọn thay thế phương tiện cá nhân và góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ.