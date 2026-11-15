Nhiều phường TP.HCM triển khai kế hoạch thu hồi đất làm metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Những ngày qua, nhiều phường ở TP.HCM như: Thạnh Mỹ Tây, Bình Hòa, Tam Bình, Thuận An… tổ chức họp dân để thông tin về kế hoạch thu hồi đất thực hiện tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Tại các cuộc họp, người dân được phổ biến thông tin về hướng tuyến, nhà ga, phạm vi dự kiến thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ triển khai dự án.

Bồi thường, tái định cư dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2027

Sáng 14.11, UBND phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị thông tin về dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM và kế hoạch thu hồi đất đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn. Hội nghị nhằm giúp các hộ có nhà, đất bị ảnh hưởng nắm thông tin và lộ trình thực hiện.

Ông Tô Đình Chương, Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, thông tin về căn cứ pháp lý và kế hoạch thu hồi đất. Theo kế hoạch, địa phương phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng vào cuối quý 1/2027.

Người dân kiến nghị sớm cung cấp sơ đồ tuyến, vị trí nhà ga, ranh giới dự kiến thu hồi đất; đồng thời thông báo cụ thể kế hoạch đo đạc, kiểm đếm và lộ trình thực hiện các bước tiếp theo.

Phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM ẢNH: PHƯỜNG THẠNH MỸ TÂY

Cũng trong sáng 14.11, UBND phường Thuận An tổ chức họp dân, phổ biến và tiếp nhận ý kiến về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án trên địa bàn. Các hộ tại đây quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc xử lý phần đất còn lại sau thu hồi...

Tương tự, tại phường Bình Hòa cũng tổ chức hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm phục vụ dự án này. Phạm vi giải phóng mặt bằng dự kiến tại phường Bình Hòa ảnh hưởng đến 186 trường hợp. Trong đó, 156 trường hợp bị thu hồi một phần và 30 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết tuyến metro có vai trò kết nối vùng và phấn đấu đưa vào khai thác cuối năm 2030. Công tác bồi thường, tái định cư dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đại diện ban Quản lý Đường sắt đô thị thông tin về dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đi qua phường Thuận An ẢNH: PHƯỜNG THUẬN AN

Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM ảnh hưởng khoảng 2.652 trường hợp

Dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có điểm đầu tại nhà ga S5 thuộc tuyến metro số 1 (đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, ở phường Bình Dương); điểm cuối tại nhà ga Tao Đàn, phường Bến Thành.

Tuyến dài khoảng 33,2 km, đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Dự án bố trí 24 ga, gồm 11 ga trên cao. Depot Hiệp Bình Phước có diện tích khoảng 26,8 ha (thuộc phường Tam Bình và phường Hiệp Bình) phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM ảnh hưởng hơn 858.210 m2 đất và khoảng 2.652 trường hợp ẢNH: MAUR

Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng hơn 858.210 m2, với khoảng 2.652 trường hợp. Trong đó, dự kiến 2.092 trường hợp thu hồi một phần, 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư gần 36.600 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 32.400 tỉ đồng. Công tác này được triển khai trên cơ sở đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và hiện trạng tài sản theo quy định.