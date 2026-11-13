TP.HCM quy hoạch hàng loạt khu TOD quanh metro: Đất của người dân có bị thu hồi?

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12.11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM có văn bản thông tin về tiến độ quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) quanh nhà ga metro, đồng thời làm rõ vấn đề thu hồi đất và quyền lợi của người dân trong phạm vi quy hoạch.

TP.HCM quy hoạch 5 khu TOD rộng hơn 939 ha dọc metro số 2

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Nghị quyết số 56 quy định ranh giới khu vực TOD do Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận, trong phạm vi tối đa 1 km tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot.

Trong khu vực TOD, hệ số sử dụng đất gộp của các khu đất hỗn hợp, thương mại - dịch vụ và khu ở được tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Một số chỉ tiêu hạ tầng xã hội và bãi đỗ xe được giảm tối đa 50% so với quy chuẩn.

Đáng chú ý, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được chấp thuận ranh giới 5 khu vực TOD, tổng diện tích hơn 939 ha. TP.HCM phấn đấu trình phê duyệt quy hoạch trong tháng 4.2027.

TP.HCM quy định khu vực TOD có thể nằm trong phạm vi tối đa 1 km từ nhà ga ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), sở đã trình 8 khu vực hoặc cụm khu vực TOD gắn với 12 nhà ga, hiện đang hoàn thiện hồ sơ. Sau khi được chấp thuận ranh giới, thành phố phấn đấu trình quy hoạch phê duyệt trong năm 2027.

Riêng tổ hợp ga Thủ Thiêm, khu vực TOD rộng gần 246,5 ha đã được chấp thuận ranh giới, đang lập quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, phấn đấu trình phê duyệt trong tháng 12.2026.

Ngoài ra, 2 khu vực TOD tại ga công viên Hòa Bình (thuộc metro số 3) và ga Thiếc Dừa (thuộc tuyến Thủ Thiêm - Long Thành) đã được chấp thuận ranh giới, tổng diện tích hơn 221 ha.

Các tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM, Bến Thành - Cần Giờ cùng một số tuyến, khu vực khác đang được rà soát, đề xuất ranh giới TOD.

TP.HCM thi công ga ngầm ở ga Phạm Văn Bạch, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đất nằm trong khu TOD, quyền lợi người dân được bảo đảm ra sao?

Về vấn đề người dân quan tâm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khẳng định ranh giới khu vực TOD là phạm vi tổ chức lập quy hoạch, không phải ranh giới thu hồi đất.

Việc xác định ranh giới còn căn cứ điều kiện tự nhiên, ranh giới hành chính, ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga và các công trình hiện hữu.

Theo đó, di tích và cơ sở tôn giáo được giữ nguyên; khu dân cư ổn định được ưu tiên chỉnh trang; các dự án đã có pháp lý được tôn trọng. Đất công, đất trống và kho bãi được ưu tiên khai thác.

Khu dân cư hiện hữu phù hợp được xem xét giữ lại. Các khu vực phát triển mới chỉ được xác định trong đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Đặc biệt, người sử dụng đất tiếp tục được thực hiện các quyền theo quy định pháp luật cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (trái) cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Trường hợp phải thu hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo luật Đất đai năm 2024 và chính sách của TP.HCM, trong đó ưu tiên tái định cư tại chỗ.

Trong quá trình lập quy hoạch, hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng được niêm yết tại trụ sở UBND phường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử chậm nhất 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt.