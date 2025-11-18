Cà Mau: Đề xuất rà soát, hỗ trợ sửa chữa mộ liệt sĩ

Ngày 18.11, ông Phạm Quốc Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương rà soát toàn bộ mộ liệt sĩ trên phần đất gia đình tại địa bàn Cà Mau - Bạc Liêu sau hợp nhất, nhằm duy trì hiệu lực và bảo đảm tính nhân văn của chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 16/2024/NQ-HĐND.

Sở Tư pháp Cà Mau kiến nghị rà soát hỗ trợ sửa chữa mộ liệt sĩ sau hợp nhất theo Nghị quyết ẢNH: C.T.V.

Cũng theo ông Sử, Nghị quyết 16/2024/NQ-HĐND về hỗ trợ xây mới vỏ mộ, sửa chữa và nâng cấp mộ liệt sĩ an táng tại phần đất gia đình khi bị hư hỏng, xuống cấp, là chính sách mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa và thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của địa phương.

Theo báo cáo, khi rà soát trước hợp nhất, tỉnh Cà Mau cũ đã hoàn thành thực hiện nghị quyết, trong khi địa bàn Bạc Liêu cũ chưa tiến hành thống kê và đánh giá nhu cầu. Sau hợp nhất 2 tỉnh, nghị quyết tiếp tục có phạm vi hiệu lực trên toàn tỉnh mới, nhưng sẽ hết hiệu lực vào tháng 6.2026 theo kế hoạch xây dựng và hoàn thiện thể chế. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát toàn diện là cần thiết và cấp bách.

Sở Tư pháp Cà Mau đề nghị UBND tỉnh Cà Mau ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương thống kê số lượng mộ liệt sĩ bị hư hỏng, xuống cấp trên toàn tỉnh sau hợp nhất, hoàn thành trước ngày 30.11 tới để làm cơ sở đánh giá nhu cầu đầu tư. Sau đó, trên kết quả rà soát, Sở Tài chính sẽ tham mưu phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ trong tháng 12.2025 nhằm bảo đảm tiến độ và tính kịp thời của chính sách.

Nội dung báo cáo của Sở Tư pháp Cà Mau cũng nhấn mạnh đây là chính sách đặc thù và cũng thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giai đoạn chuyển tiếp sau hợp nhất tỉnh. Việc triển khai nhanh, đầy đủ sẽ tránh tình trạng gián đoạn chính sách và bảo đảm quyền lợi chính đáng của thân nhân liệt sĩ.