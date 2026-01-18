Cà Mau: Điều động trưởng phòng văn hóa làm phó hiệu trưởng trường THCS

Ngày 18.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Vẹn, Chủ tịch UBND P.Lý Văn Lâm (Cà Mau), xác nhận ông Lê Minh Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường này, được điều động giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh.

Theo ông Vẹn, việc điều động này xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của ông Lê Minh Hải nên được xem xét, giải quyết theo quy định. Ông Hải có đơn xin thôi giữ chức vụ trưởng phòng (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội - PV) vì lý do sức khỏe. Đồng thời, ông Hải xin về làm hiệu phó trường đó.

Trao đổi với PV, ông Lê Minh Hải cũng xác nhận mình đã có đơn xin thôi giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội do vấn đề sức khỏe. "Do sức khỏe của mình không đảm bảo nhiều công việc của trưởng phòng. Sức khỏe giờ không như trước nữa, thấy sức khỏe mình phù hợp với công việc đó, nên xin chuyển", ông Hải cho hay.

Ông Hải hiện là Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy P.Lý Văn Lâm.

Về quá trình công tác, trước khi thực hiện sáp nhập, bãi bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, ông Hải từng giữ chức Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Cà Mau (cũ). Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội P.Lý Văn Lâm. Ông Hải năm nay 53 tuổi.

Trước đó, ngày 15.1, ông Đặng Văn Vẹn đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Lý Văn Lâm, giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.



