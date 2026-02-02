Cà Mau: Điều tra vụ chủ tàu cá ở Đất Mũi tử vong khi sửa tàu

Ngày 2.2, tin từ UBND xã Đất Mũi (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến ông L.B.A (49 tuổi, ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi), chủ 1 tàu cá tử vong.

Hiện trường chủ tàu cá ở Đất Mũi tử vong ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông L.B.A từ nhà ra khu vực bãi đất dưới dốc cầu Rạch Bào Nhỏ (xã Đất Mũi) để sửa tàu cá do bị thủng hai lỗ phía sau lái. Cùng đi có ông H.V.L là ngư phủ của tàu cá. Hai người sử dụng dây bố loại 0,35 mm làm ba kèo để nâng phần lái tàu lên, tạo khoảng trống chui xuống vá lỗ thủng. Ở khu vực gần chân vịt, động cơ được chủ tàu cá cẩn thận chống đỡ bằng cây gỗ.

Đến khoảng 9 giờ, khi ông L.B.A đang ở dưới lườn tàu cá để sửa chữa, sợi dây bố bất ngờ bị đứt. Phần lái ghe sập xuống đất, đè lên người chủ tàu. Phát hiện sự việc, những người có mặt lập tức nâng ghe lên để cứu nạn nhân, nhưng ông A. đã tử vong. Kiểm tra ban đầu xác định phần đầu nạn nhân bị tàu đè, gây vỡ xương sọ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đất Mũi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm việc, xác minh và điều tra nguyên nhân.

Hiện vụ việc chủ tàu cá tử vong trong lúc sửa tàu được cơ quan công an tiếp tục làm rõ theo quy định.