Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Điều tra vụ chủ tàu cá ở Đất Mũi tử vong khi sửa tàu

Gia Bách
Gia Bách
02/02/2026 13:44 GMT+7

Trong lúc sửa tàu cá tại xã Đất Mũi (Cà Mau) một sợi dây bố bất ngờ bị đứt khiến phần lái ghe sập xuống, đè tử vong chủ tàu 49 tuổi. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 2.2, tin từ UBND xã Đất Mũi (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động, khiến ông L.B.A (49 tuổi, ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi), chủ 1 tàu cá tử vong.

Cà Mau: Điều tra vụ chủ tàu cá ở Đất Mũi tử vong khi sửa ghe- Ảnh 1.

Hiện trường chủ tàu cá ở Đất Mũi tử vong

ẢNH: CTV

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông L.B.A từ nhà ra khu vực bãi đất dưới dốc cầu Rạch Bào Nhỏ (xã Đất Mũi) để sửa tàu cá do bị thủng hai lỗ phía sau lái. Cùng đi có ông H.V.L là ngư phủ của tàu cá. Hai người sử dụng dây bố loại 0,35 mm làm ba kèo để nâng phần lái tàu lên, tạo khoảng trống chui xuống vá lỗ thủng. Ở khu vực gần chân vịt, động cơ được chủ tàu cá cẩn thận chống đỡ bằng cây gỗ.

Đến khoảng 9 giờ, khi ông L.B.A đang ở dưới lườn tàu cá để sửa chữa, sợi dây bố bất ngờ bị đứt. Phần lái ghe sập xuống đất, đè lên người chủ tàu. Phát hiện sự việc, những người có mặt lập tức nâng ghe lên để cứu nạn nhân, nhưng ông A. đã tử vong. Kiểm tra ban đầu xác định phần đầu nạn nhân bị tàu đè, gây vỡ xương sọ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đất Mũi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm việc, xác minh và điều tra nguyên nhân. 

Hiện vụ việc chủ tàu cá tử vong trong lúc sửa tàu được cơ quan công an tiếp tục làm rõ theo quy định.

Tin liên quan

Người đàn ông 61 tuổi tử vong tại công trình thi công

Người đàn ông 61 tuổi tử vong tại công trình thi công

Một người đàn ông tử vong tại công trình thi công trên địa bàn xã Hóc Môn (TP.HCM) đang được công an điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tàu cá Ngư phủ Đất Mũi cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận