Cà Mau đồng loạt xây dựng đền tri ân, nhà ở và công trình an sinh

Gia Bách
28/05/2026 13:49 GMT+7

Tỉnh Cà Mau tổ chức động thổ xây dựng đền tưởng niệm, 1.000 căn nhà cho người khó khăn và tiếp nhận nhiều công trình an sinh hàng trăm tỉ đồng từ thành phố Đồng Nai.

Ngày 28.5, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn gồm lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công; khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp nhận các công trình an sinh xã hội do thành phố Đồng Nai trao tặng. 

Tham dự sự kiện có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công và khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho người nghèo

Tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng tại phường An Xuyên với diện tích 2,7 héc ta, gồm đền thờ chính điện, bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. 

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng đền khoảng 342 tỉ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa. Song song đó, ngân sách Nhà nước cũng đầu tư khoảng 340 tỉ đồng để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan khu ốc đảo.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng với công trình tri ân, tỉnh Cà Mau cũng khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình tiếp nối kết quả từ đợt xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, khi toàn tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ hơn 9.600 căn nhà với tổng kinh phí trên 471 tỉ đồng.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh quyết tâm thay những mái nhà tạm bợ bằng mái ấm kiên cố cho người khó khăn

Ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, tỉnh quyết tâm thay đổi những "mái nhà tạm bợ" thành những "mái ấm kiên cố" giúp người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận nhiều công trình an sinh xã hội do thành phố Đồng Nai hỗ trợ, với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Trong đó có khoảng 112 tỉ đồng xây dựng 3 trạm y tế đạt chuẩn mới tại các xã vùng sâu, vùng xa gồm Đất Mũi, Hưng Mỹ và Ninh Thạnh Lợi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ngoài ra, thành phố Đồng Nai còn hỗ trợ 150 tỉ đồng xây dựng Công viên Thanh Niên rộng hơn 2,5 héc ta gắn với biểu tượng "Cua Cà Mau" tại phường Tân Thành, tạo thêm không gian xanh và nơi sinh hoạt cộng đồng cho thanh niên địa phương.

