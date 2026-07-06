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Thời sự Dân sinh

Cà Mau đưa tổ lưu động đến tận nhà giải quyết thủ tục hành chính

Gia Bách
Gia Bách
Người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách và các nhóm yếu thế tại Cà Mau sẽ được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú, thay vì phải đến cơ quan nhà nước.

Ngày 6.7, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương thành lập tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, bảo đảm chính thức hoạt động từ ngày 15.7.2026.

Đây là mô hình nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với những người gặp khó khăn trong việc đi lại và tiếp cận thủ tục hành chính.

Cà Mau đưa tổ lưu động đến tận nhà giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Cà Mau sẽ đưa tổ lưu động đến tận nhà giải quyết thủ tục hành chính cho người yếu thế

ẢNH: G.B

Theo chỉ đạo, tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động sẽ đến nơi cư trú để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, gia đình chính sách cùng các nhóm yếu thế khác.

Trước mắt, địa phương ưu tiên triển khai đối với các thủ tục hành chính thiết yếu, có số lượng hồ sơ phát sinh lớn và liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Để người dân dễ dàng tiếp cận mô hình này, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu công khai số điện thoại đường dây nóng của tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại trụ sở, bộ phận một cửa trên trang thông tin điện tử và các nền tảng thông tin của địa phương.

Các đơn vị phải bố trí công chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các yêu cầu hỗ trợ. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết ngay, tránh kéo dài hoặc gây phiền hà. Các địa phương phải hoàn thành việc thành lập tổ, gửi quyết định thành lập và số điện thoại đường dây nóng về UBND tỉnh Cà Mau chậm nhất ngày 10.7.2026.

Cùng với việc thành lập tổ lưu động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc yêu cầu người dân thực hiện thủ tục không đúng quy định.

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