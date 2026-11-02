Cà Mau hợp nhất ba trung tâm thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Ngày 2.11, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết, 3 đơn vị trực thuộc Sở gồm Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đã được hợp nhất lại thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, trụ sở chính tại số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Việc tổ chức lại được thực hiện theo Quyết định số 3797/QĐ-UBND ngày 16.10.2026 của UBND tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau. ẢNH: CTV

Ông Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo; 6 Phó giám đốc gồm các ông Dương Thanh Lực, Đoàn Hữu Nghị, Phạm Văn Tiến, Triệu Thanh Tuấn, Trịnh Vũ Cường và bà Hà Tuyết Mai.

Trung tâm còn có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Hành chính - Tổng hợp; Ứng dụng khoa học công nghệ; Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Chuyển đổi số; Thử nghiệm và Kiểm định; Tư vấn và Dịch vụ công nghệ.

Ông Nguyễn Phương Bắc nhấn mạnh việc hợp nhất 3 trung tâm cần gắn với phát huy thế mạnh của từng đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động chung. Ông Bắc đề nghị Ban giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tập trung hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Đồng thời, trung tâm cần xây dựng phương hướng năm 2027 và những năm tiếp theo sát định hướng phát triển của ngành, nhu cầu thực tiễn địa phương.

Các nhiệm vụ của trung tâm sẽ hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Cà Mau.