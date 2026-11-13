Ngày 13.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có kết luận về nội dung tố cáo ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành.

UBND tỉnh xác định việc công dân tố cáo ông Nhân bỏ qua chứng cứ quan trọng khi giải quyết vụ việc là đúng; đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tham mưu việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau hủy kết luận của phường Hiệp Thành vì lộ thông tin người tố cáo ẢNH: G.B

Vụ việc bắt đầu từ tranh chấp đất giữa hai gia đình ở phường Hiệp Thành. Một người dân tố cáo bà D.T.A.T, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ), đã hứa hỗ trợ, bảo vệ công trình xây nhà nhưng bị cho là không thực hiện, để vụ việc kéo dài. Sau khi ông Nhân ký kết luận giải quyết đơn này, người dân tố cáo ông đã bỏ qua bản ghi âm được cung cấp làm chứng cứ.

USB có gì mà kết luận của phường bỏ qua?

Từ tháng 2 đến tháng 4.2025, hai gia đình xảy ra xô xát khi gia đình bà T.T.C ngăn bên còn lại chở vật tư đến cất nhà trên đất đang tranh chấp. Bà D.T.A.T, khi đó là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, chỉ đạo Công an xã phối hợp Công an thành phố Bạc Liêu lập biên bản, mời hai bên hòa giải và báo cáo cấp trên.

Ngày 19.11.2025, phường Hiệp Thành thụ lý đơn tố cáo bà D.T.A.T về việc đã hứa hỗ trợ, bảo vệ người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất và xây nhà hợp pháp nhưng bị cho là không thực hiện. Biên bản ngày 11.12.2025 ghi nhận người tố cáo đã cung cấp bản ghi âm làm chứng cứ.

USB gửi phường không niêm phong, chứa một bản ghi thể hiện bà D.T.A.T và ông T.Q.H hướng dẫn thủ tục chuyển sang đất ở, đồng thời có lời hứa bố trí người bảo vệ công trình nếu bà T.T.C đến cản trở.

USB gửi Thanh tra tỉnh được niêm phong, có chữ ký người tố cáo và chứa 3 bản ghi. Ngoài bản có nội dung giống bản gửi phường, hai bản còn lại ghi lời bà D.T.A.T hứa trả tiền vận chuyển, vật tư làm 4 trụ xi măng ranh và nói về việc Công an xã xem hồ sơ để bảo vệ công trình, xử lý người đến ngăn cản. Bà D.T.A.T xác nhận lời nói trong cả 3 bản ghi là của mình.

Tổ xác minh cho biết đã nghe bản ghi, thấy chưa đủ căn cứ xác định bà D.T.A.T vi phạm nên không đưa vào báo cáo. Tổ xác minh cho rằng đã báo cáo trực tiếp với ông Nhân trước khi ông ký kết luận, nhưng hồ sơ không thể hiện việc xem xét bản ghi. Người xuất hiện trong bản ghi là ông T.Q.H, còn báo cáo chỉ ghi nhận buổi làm việc với ông T.Q.T, nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh Trạch Đông. Ông T.Q.T nói ông và bà D.T.A.T chỉ hướng dẫn thủ tục, không hứa hẹn gì.

Ông Nhân cho biết đã giao USB cho Văn phòng UBND xã và không trực tiếp kiểm tra. Kết luận ngày 3.2.2026 của phường chỉ nêu việc hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi người dân khi làm thủ tục đất đai để xin phép xây dựng là đúng quy định.

Ông Nhân cho rằng mình đã kết luận đúng nội dung thụ lý. Tuy nhiên, tỉnh xác định phường bỏ qua tình tiết quan trọng trong bản ghi, khiến kết luận thiếu khách quan và không đúng nội dung đã thụ lý.

Niêm yết kết luận có họ tên, địa chỉ người tố cáo

Tổ xác minh xác nhận phường đã giao người tố cáo một bản kết luận và niêm yết văn bản trước Văn phòng HĐND, UBND phường. Văn bản nêu họ tên, địa chỉ người tố cáo. Tỉnh xác định việc để lộ thông tin này vi phạm luật Tố cáo. Kết luận của phường còn sai mẫu, thiếu phần biện pháp xử lý, kiến nghị và không thể hiện việc gửi cho người tố cáo. Ông Nhân thừa nhận sai sót về hình thức.

Tỉnh xác định 3 nội dung tố cáo là sai, gồm việc ông Lâm Danh Nhân và bà D.T.A.T không bảo vệ công trình xây nhà của người dân, việc bà D.T.A.T không trả tiền vận chuyển, vật tư như đã hứa.

Theo kết luận, ông Nhân đã chỉ đạo hòa giải, cử công an xuống hiện trường khi xảy ra xô xát, xử phạt hành vi lấn chiếm đất và ban hành quyết định cưỡng chế buộc khôi phục hiện trạng. Kế hoạch cưỡng chế đang chờ thẩm định. Bà D.T.A.T đã liên hệ công an bảo vệ công trình, tổ chức hòa giải và báo cáo cấp trên. Từ ngày 1.7.2025, khi bà chuyển công tác, trách nhiệm bảo vệ công trình thuộc Chủ tịch UBND phường.

Tỉnh xác định lời hứa trả tiền vận chuyển và vật tư là lời hứa cá nhân, đồng thời đề nghị bà D.T.A.T rút kinh nghiệm vì phát ngôn ngoài thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau hủy kết luận ngày 3.2.2026 của Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành về nội dung tố cáo bà D.T.A.T, đồng thời giao Chủ tịch UBND phường làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham mưu và khắc phục hậu quả.