Cà Mau kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch phường Hiệp Thành

Ngày 16.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành.

Trong đó, 2 nội dung được xác định đúng và đúng một phần liên quan đến việc đưa trang thiết bị vào Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Thành khi chưa hoàn tất thủ tục đầu tư; và bố trí, cải tạo một số hạng mục trong khuôn viên UBND phường.

Thiết bị đưa vào dùng khi chưa ký hợp đồng là tố cáo đúng

Theo trình bày của đơn vị cung cấp được ghi nhận trong kết luận, các trang thiết bị mới tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Thành được công ty đưa vào theo đề nghị của ông Lâm Danh Nhân. Giá trị các thiết bị hơn 600 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lâm Danh Nhân, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành ẢNH: G.B

Đến thời điểm xác minh, công ty chỉ có bảng báo giá, chưa ký hợp đồng, không có biên bản giao nhận và chưa được thanh toán.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Thành cho biết, tại thời điểm xác minh, phòng chưa có ý kiến chỉ đạo đề xuất chủ trương và bố trí nguồn vốn thực hiện gói thầu. Trung tâm Phục vụ hành chính công trình bày việc mua sắm được thực hiện trước khi có tờ trình, do ông Nhân chỉ đạo.

Trong phần giải trình, ông Nhân cho biết chủ đầu tư gói thầu xây dựng vận động một số nhà cung cấp lắp tạm nội thất, trang thiết bị để trung tâm có đủ điều kiện hoạt động, phục vụ người dân. Khi được bố trí vốn, dự án được duyệt, chủ đầu tư sẽ thực hiện việc mua sắm, lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Qua hồ sơ và kết quả xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết luận ông Nhân chấp thuận, không có văn bản, cho đơn vị cung cấp đưa thiết bị vào trung tâm sử dụng trước khi ký hợp đồng, không có biên bản giao nhận và chưa thanh toán.

Kết luận xác định gói thầu chưa được bố trí vốn, chưa được phê duyệt. Việc ông Nhân chấp thuận cho nhà thầu đưa thiết bị vào sử dụng vi phạm khoản 6 điều 17 luật Đầu tư công. Nội dung tố cáo liên quan đến việc mua sắm, đưa thiết bị vào sử dụng trước khi hoàn tất thủ tục được kết luận là đúng.

Cải tạo phòng nghỉ không sử dụng ngân sách

Nội dung tố cáo ông Nhân tự ý bố trí, cải tạo bếp ăn, phòng ăn, phòng nghỉ, phòng ngủ phục vụ cá nhân trong khuôn viên cơ quan nhà nước, sử dụng ngân sách đầu tư các hạng mục không phục vụ trực tiếp nhiệm vụ công vụ, được kết luận đúng một phần.

Theo kết quả xác minh, bếp ăn, phòng ăn được cải tạo từ bếp ăn hiện trạng của UBND xã Hiệp Thành (cũ). Phòng ngủ được cải tạo từ phòng làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Thành (cũ); ông Nhân có sử dụng trong thời gian đầu.

Kết luận xác định việc bố trí, cải tạo các hạng mục này vi phạm khoản 2 điều 10 luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bốn nội dung tố cáo còn lại đều được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận là sai.

Cụ thể, nội dung tố cáo ông Nhân bỏ nhiều tài sản còn sử dụng được, có dấu hiệu sử dụng tài sản công sai mục đích để trục lợi, được kết luận sai. Văn bản nêu tài sản được kiểm kê, điều chuyển, quản lý theo quy định; không có chứng cứ do người tố cáo cung cấp thể hiện hành vi bị tố cáo.

Nội dung tố cáo ông Nhân chỉ đạo thi công sai thiết kế, tự ý xây mới và sửa chữa các phòng khi chưa có hồ sơ được phê duyệt; thi công không đúng hồ sơ kỹ thuật, không bảo đảm chất lượng; có dấu hiệu thanh toán sai thực tế, thông đồng để rút ruột công trình, gây thất thoát ngân sách, cũng được kết luận sai. Theo văn bản, không có chứng cứ do người tố cáo cung cấp thể hiện các hành vi này.

Với tố cáo không tổ chức đấu thầu cạnh tranh khi mua sắm thiết bị cho trung tâm, tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng, kết luận xác định tố cáo sai vì gói thầu chưa được bố trí vốn, chưa được phê duyệt, chưa triển khai nên chưa thể tổ chức đấu thầu.

Nội dung tố cáo chia nhỏ gói thầu nhằm chỉ định thầu trái quy định được kết luận sai. Theo văn bản, địa phương được bổ sung kinh phí thực hiện 3 dự án riêng biệt: cải tạo, sửa chữa trụ sở; mua sắm thiết bị phục vụ làm việc cho UBND phường; xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Nhân.

Các việc được yêu cầu làm rõ gồm bố trí, cải tạo bếp ăn, phòng ăn, phòng nghỉ trong khuôn viên UBND phường Hiệp Thành mà ông Nhân sử dụng thời gian đầu; chấp thuận cho nhà thầu cung cấp, đưa thiết bị vào trung tâm khi chưa có chủ trương đầu tư.