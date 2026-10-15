Lần đầu tiên TP.HCM thưởng công trình 500 tỉ đồng cho 4 phường giải ngân đầu tư công tốt

Ngày 15.10, tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, UBND TP.HCM khen thưởng nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, 4 phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được thưởng bằng các công trình cụ thể nhờ thành tích giải ngân vốn đầu tư công trong quý 3/2026.

Phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỉ đồng sau khi giải ngân khoảng 85% trong tổng số 1.200 tỉ đồng vốn đầu tư công được giao năm 2026. Ba phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An mỗi địa phương được thưởng công trình trị giá 100 tỉ đồng.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM thưởng công trình cho các địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (thứ 6 từ phải qua) khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ngoài ra, Công an TP.HCM cùng 9 phường, xã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng quý 3. Các địa phương gồm 3 phường Thới An, Bình Trưng, Tân Thành và 6 xã Nhà Bè, An Thới Đông, Phú Hòa Đông, Kim Long, An Long, Nhuận Đức.

Năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 147.000 tỉ đồng, cao nhất trong 34 địa phương và chiếm 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Đến hết ngày 30.9, thành phố đã giải ngân hơn 111.000 tỉ đồng, đạt 75,5% kế hoạch.

Vòng xoay An Lạc (phường An Lạc, TP.HCM), nơi có dự án mở rộng đường Lê Khả Phiêu đi qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết các phường, xã, đặc khu được giao khoảng 40.000 tỉ đồng vốn đầu tư công. Trong 9 tháng đầu năm, các địa phương đóng góp đáng kể vào kết quả giải ngân chung của thành phố, với tỷ lệ trung bình khoảng 72%. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, TP.HCM cần giải ngân thêm khoảng 36.000 tỉ đồng trong quý 4.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

UBND phường Bình Hưng Hòa được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027.