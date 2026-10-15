Cà Mau khởi công 22 tuyến đường giao thông nông thôn, vốn đầu tư 53,4 tỉ đồng

Ngày 15.10, tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công đồng loạt 22 tuyến đường giao thông nông thôn tại 17 xã và 2 phường, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân.

Hoạt động này nhằm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26.8.2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công tuyến đường Kênh Giữa, ấp 3, xã Khánh An ẢNH: CTV

Tham dự lễ khởi công xây dựng mặt đường Kênh Giữa (ấp 3, xã Khánh An) có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tuyến đường dài hơn 1 km, mặt đường bê tông cốt thép rộng 2,5 m, kết hợp kè cừ tràm chống sạt lở, tổng kinh phí gần 2,9 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận, biểu dương tinh thần đồng hành, hưởng ứng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Khánh An. Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành sớm các tuyến đường trên địa bàn trước năm 2030; lan tỏa phong trào tương thân tương ái, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, địa hình sông nước, hệ thống kênh rạch chằng chịt khiến việc đầu tư giao thông tại Cà Mau gặp nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường đất chưa được cứng hóa, đường bê tông xuống cấp, nhỏ hẹp; ngập úng, sạt lở ảnh hưởng đến đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất. Vì vậy, bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là nhu cầu cấp thiết, có quy mô lớn, với tổng kinh phí hơn 14.000 tỉ đồng.

Đơn vị thi công huy động nhân lực, thiết bị và vật tư, khẩn trương triển khai xây dựng ẢNH: CTV

Người dân, doanh nghiệp cần chung tay đóng góp nhân lực, vật lực, phấn đấu đến năm 2030 có 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt, hiện đại, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 được UBND tỉnh phê duyệt, tổng nguồn vốn khoảng 14.048 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách hỗ trợ khoảng 12.397 tỉ đồng, vận động xã hội hóa xây dựng cầu khoảng 1.421 tỉ đồng và người dân đóng góp làm cống khoảng 230 tỉ đồng.

Đối với các công trình khởi công đợt này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan và hiệu quả đầu tư. Các địa phương cần hướng dẫn thực hiện đúng thủ tục, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ môi trường; vận động người dân hiến đất, bàn giao mặt bằng, chủ động chuẩn bị nền đường và cống ngang để thi công thuận lợi.