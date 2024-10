Cà Mau: Làm đường rộng 4 m nhưng nghiệm thu đến 13 m

Ngày 31.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến công tác duy tu, sửa chữa đường bộ tại H.Ngọc Hiển sang Cơ quan CSĐT để xử lý theo quy định của pháp luật.



Tuyến đường ô tô tới trung tâm Viên An Đông ẢNH: G.B

Trước đó, Thanh tra Sở GTVT đã có kết luận thanh tra về các công trình giao thông do UBND H.Ngọc Hiển quản lý trong năm 2023, với ngân sách duy tu và sửa chữa được Sở Tài chính giao là 10,5 tỉ đồng. Trong số các công trình này, 2 công trình được chọn thanh tra ngẫu nhiên là công trình duy tu, sửa chữa tuyến đường ô tô tới trung tâm xã Tam Giang Tây (công trình đường Tam Giang Tây), do Công ty TNHH MTV xây dựng Việt Dũng Phát thi công, với tổng mức đầu tư hơn 1,7 tỉ đồng và công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ô tô tới trung tâm xã Viên An - Viên An Đông (đoạn từ cầu Lão Nhược đến cầu Ông Thuộc do Công ty TNHH MTV Tuấn Anh thi công, với tổng mức đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng.

Cả hai công trình trên do Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng H.Ngọc Hiển làm chủ đầu tư.

Qua thanh tra, Thanh tra Sở GTVT phát hiện sai phạm tại công trình đường Tam Giang Tây. Cụ thể, nhà thầu thực tế thi công mặt đường với bề rộng 4 m, nhưng lại nghiệm thu với bề rộng 13 m, dẫn đến phần diện tích chênh lệch là 1.836 m2, thừa đến 9 m (3 đoạn Km 1 +505-Km 1 +575; Km3+228- Km3+268; Km 19+358.32 - Km 19+458.32 cuối tuyến). Chủ đầu tư đã thanh toán sai lệch này cho đơn vị thi công với số tiền hơn 233 triệu đồng, cộng thêm các chi phí tư vấn liên quan, tổng cộng hơn 258 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Ngọc Hiển tại 2 công trình cũng được xác định sai quy định, với số tiền 8,5 triệu đồng cho công trình đường Tam Giang Tây và 11,5 triệu đồng cho công trình đường Viên An - Viên An Đông.

Với sai phạm trên, Thanh tra Sở GTVT đã yêu cầu chủ đầu tư thu hồi tổng cộng hơn 278 triệu đồng, gồm 266 triệu đồng từ công trình đường Tam Giang Tây và 11,5 triệu đồng từ công trình Viên An - Viên An Đông. Đồng thời, yêu cầu rút kinh nghiệm với ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển và ông Đặng Minh Khởi, Phó chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển; kiểm điểm trách nhiệm các ông Ngô Phương Nam, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng H.Ngọc Hiển, Hồ Thanh Phong (chuyên viên Ban QLDA), Nguyễn Thanh Sử (Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, thời điểm năm 2023, hiện là Trưởng phòng TN-MT), và Lê Trần Vũ Kiệt (chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng).

Chánh thanh tra Sở GTVT đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để điều tra, xử lý theo quy định với tổng số tiền sai phạm là 258 triệu đồng ở công trình đường Tam Giang Tây.