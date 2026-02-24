Cà Mau: Người đàn ông khai sợ bị thương nên giúp tên cướp tháo nhẫn vàng

Ngày 24.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an xã Cái Nước (Cà Mau) đang xác minh, điều tra vụ nghi phạm khống chế, cướp nhẫn vàng của người đàn ông đang đi tập thể dục.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 23.2, ông L.C (65 tuổi, ngụ ấp 3, xã Cái Nước) đi tập thể dục trên tuyến đường 19.5. Khi đến giữa cầu Đền Thờ Bác Hồ thì bị một người lạ tiếp cận, dùng dao đe dọa cướp chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng.

Công an xã Cái Nước đang xác minh vụ việc người đàn ông trình báo bị kẻ lạ mặt khống chế, cướp nhẫn vàng 24K khi đi tập thể dục ẢNH: MINH HỌA BẰNG AI

Trong quá trình xảy ra vụ việc, ông C. không truy hô, không kháng cự. Thậm chí trong lúc giằng co, ông sợ bị thương nên chủ động tháo nhẫn vàng ra khỏi tay mình, để tên cướp lấy được nhẫn.

Theo lời khai của ông C., sau khi cướp tài sản, nghi phạm chạy bộ theo tuyến đường hướng về cầu Lương Thực. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến.

Ngay sau đó, ông C. gọi cho con gái và người này gọi điện báo Công an xã Cái Nước. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Nước đã làm việc với bị hại và thân nhân, lấy mô tả đặc điểm nghi phạm, trích xuất camera các tuyến đường nghi vấn, đồng thời rà soát truy tìm tang chứng, vật chứng.

Vụ việc người đàn ông trình báo bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục đang được Công an xã Cái Nước xác minh làm rõ.