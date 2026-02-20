Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nữ nghi phạm 65 tuổi giật dây chuyền của du khách viếng chùa ở Cà Mau

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/02/2026 16:52 GMT+7

Nghi phạm thấy một phụ nữ đi viếng chùa có đeo trang sức nên bám theo, sau đó giật dây chuyền rồi bỏ chạy.

Chiều 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), tin từ Công an phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang lấy lời khai đối với bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Bà Hoa là nghi phạm giật dây chuyền vàng của du khách đi viếng chùa.

Bắt quả tang nghi phạm giật dây chuyền tại điểm hành hương nổi tiếng ở Cà Mau - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hoa tại Công an phường Hiệp Thành

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày (20.2), tại chùa Quán Âm Phật Đài (thường gọi là Mẹ Nam Hải - điểm du lịch hành hương nổi tiếng ở tỉnh Cà Mau, thuộc khóm Bờ Tây, phường Hiệp Thành, Cà Mau), bà Hoa thấy một phụ nữ đi viếng chùa có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Để thực hiện ý đồ, nghi phạm bám theo nạn nhân từ chùa đến giữa cầu Út Đen (thuộc khóm Bờ Tây, phường Hiệp Thành), sau đó đi từ phía sau, giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Bị giật dây chuyền, nạn nhân là bà N.T.L (73 tuổi, ở xã Phong Thạnh, Cà Mau) liền tri hô. Lúc này, lực lượng Công an phường Hiệp Thành đang phối hợp lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự gần khu vực chùa đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Vụ giật dây chuyền vàng của du khách đi viếng chùa đang được Công an phường Hiệp Thành tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bình luận