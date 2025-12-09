Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Nhà máy rác phải sạch, thậm chí thành điểm tham quan

Gia Bách
Gia Bách
09/12/2025 15:36 GMT+7

Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên chất vấn những vấn đề 'nóng' liên quan tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản, tình trạng ô nhiễm môi trường và đất đai.

Tại phiên chất vấn sáng 9.12 của kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh mô hình nhà máy xử lý rác trong tương lai phải đạt chuẩn sạch như châu Âu, không còn mùi hôi và hoàn toàn có thể trở thành điểm tham quan - một biểu tượng của đô thị văn minh khi chính quyền và người dân cùng chung tay hành động.

- Ảnh 1.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều cho rằng nhà máy xử lý rác phải đạt chuẩn sạch như châu Âu, không mùi hôi và có thể trở thành điểm tham quan, du lịch

ẢNH: G.B.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng đã xoáy sâu vào những vấn đề "nóng" tại Cà Mau gồm khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường và đất đai. Đại biểu Phạm Thành Phước nêu tình trạng nhiều đối tượng công khai quay clip xuyệt cá, khoe "chiến lợi phẩm" trên mạng xã hội như một thách thức lực lượng chức năng. Mặc dù Giám đốc Sở NN-MT và Công an tỉnh đã trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều vẫn chỉ ra thực tế vi phạm còn diễn biến phức tạp, cho thấy một bộ phận ngư dân chưa có sinh kế thay thế, đời sống còn khó khăn.

- Ảnh 2.

Phiên chất vấn xoáy sâu vào những vấn đề "nóng" gồm khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường và đất đai

ẢNH: G.B

Ông Thiều cho rằng chính quyền cơ sở phải "gần dân, sát dân", thống kê số người còn sử dụng xung điện và hỗ trợ chuyển đổi nghề để người dân không còn phụ thuộc vào khai thác tận diệt. Ông kêu gọi cộng đồng thay đổi tư duy, hướng tới sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản cho thế hệ sau.

Ở lĩnh vực môi trường đô thị, đại biểu Nguyễn Sơn Ca chất vấn nguyên nhân nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh ngưng hoạt động kéo dài. Đại biểu Nguyễn Minh Đương tiếp tục đặt vấn đề về số liệu thu gom rác 1.200 tấn/ngày, tỷ lệ 92%, trong khi cử tri phản ánh rác tồn đọng nhiều nơi.

Giám đốc Sở NN-MT Tô Hoài Phương cho biết Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau ngưng hoạt động do chủ đầu tư đề nghị xem xét chi phí xử lý rác, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12 để có chỉ đạo dứt điểm. Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư thực hiện nhà máy xử lý rác tại xã Vĩnh Lợi, dự án triển khai trong 18 tháng kể từ ngày giao đất.

- Ảnh 3.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên họp

ẢNH: G.B

Chia sẻ thêm tại hội trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh chủ trương phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường. Ông đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác theo hướng công nghệ mới, không chôn lấp. Tỉnh hướng tới mô hình xử lý đốt, tái chế, sản xuất phân bón, thậm chí điện sinh khối để giải quyết triệt để bài toán chất thải sinh hoạt. Ông Thiều cho rằng khi công nghệ đạt chuẩn sạch, nhà máy rác hoàn toàn có thể là điểm tham quan - một biểu tượng của đô thị văn minh khi chính quyền và người dân cùng chung tay hành động.

Riêng ý kiến của đại biểu về tình trạng một bộ phận công chức cấp xã, nhất là tư pháp - hộ tịch và địa chính, nhận lập hồ sơ đất đai lấy thù lao ngoài quy định, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau thông báo sẽ trả lời bằng văn bản, không trả lời trực tiếp tại hội trường vì thời gian có hạn.

Tin liên quan

Cà Mau dự chi hơn 43 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ làm việc cấp xã

Cà Mau dự chi hơn 43 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ làm việc cấp xã

UBND tỉnh Cà Mau vừa trình HĐND tỉnh kế hoạch chi hơn 43 tỉ đồng để hỗ trợ gần 5.900 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thay đổi nơi làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Khám phá thêm chủ đề

nhà máy rác cà mau ô nhiễm môi trường nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận