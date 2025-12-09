Cà Mau: Nhà máy rác phải sạch, thậm chí thành điểm tham quan

Tại phiên chất vấn sáng 9.12 của kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh mô hình nhà máy xử lý rác trong tương lai phải đạt chuẩn sạch như châu Âu, không còn mùi hôi và hoàn toàn có thể trở thành điểm tham quan - một biểu tượng của đô thị văn minh khi chính quyền và người dân cùng chung tay hành động.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều cho rằng nhà máy xử lý rác phải đạt chuẩn sạch như châu Âu, không mùi hôi và có thể trở thành điểm tham quan, du lịch ẢNH: G.B.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng đã xoáy sâu vào những vấn đề "nóng" tại Cà Mau gồm khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường và đất đai. Đại biểu Phạm Thành Phước nêu tình trạng nhiều đối tượng công khai quay clip xuyệt cá, khoe "chiến lợi phẩm" trên mạng xã hội như một thách thức lực lượng chức năng. Mặc dù Giám đốc Sở NN-MT và Công an tỉnh đã trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều vẫn chỉ ra thực tế vi phạm còn diễn biến phức tạp, cho thấy một bộ phận ngư dân chưa có sinh kế thay thế, đời sống còn khó khăn.

Phiên chất vấn xoáy sâu vào những vấn đề "nóng" gồm khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường và đất đai ẢNH: G.B

Ông Thiều cho rằng chính quyền cơ sở phải "gần dân, sát dân", thống kê số người còn sử dụng xung điện và hỗ trợ chuyển đổi nghề để người dân không còn phụ thuộc vào khai thác tận diệt. Ông kêu gọi cộng đồng thay đổi tư duy, hướng tới sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản cho thế hệ sau.

Ở lĩnh vực môi trường đô thị, đại biểu Nguyễn Sơn Ca chất vấn nguyên nhân nhà máy xử lý rác thải duy nhất của tỉnh ngưng hoạt động kéo dài. Đại biểu Nguyễn Minh Đương tiếp tục đặt vấn đề về số liệu thu gom rác 1.200 tấn/ngày, tỷ lệ 92%, trong khi cử tri phản ánh rác tồn đọng nhiều nơi.

Giám đốc Sở NN-MT Tô Hoài Phương cho biết Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau ngưng hoạt động do chủ đầu tư đề nghị xem xét chi phí xử lý rác, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12 để có chỉ đạo dứt điểm. Đồng thời, UBND tỉnh Cà Mau đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư thực hiện nhà máy xử lý rác tại xã Vĩnh Lợi, dự án triển khai trong 18 tháng kể từ ngày giao đất.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên họp ẢNH: G.B

Chia sẻ thêm tại hội trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh chủ trương phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường. Ông đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác theo hướng công nghệ mới, không chôn lấp. Tỉnh hướng tới mô hình xử lý đốt, tái chế, sản xuất phân bón, thậm chí điện sinh khối để giải quyết triệt để bài toán chất thải sinh hoạt. Ông Thiều cho rằng khi công nghệ đạt chuẩn sạch, nhà máy rác hoàn toàn có thể là điểm tham quan - một biểu tượng của đô thị văn minh khi chính quyền và người dân cùng chung tay hành động.

Riêng ý kiến của đại biểu về tình trạng một bộ phận công chức cấp xã, nhất là tư pháp - hộ tịch và địa chính, nhận lập hồ sơ đất đai lấy thù lao ngoài quy định, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau thông báo sẽ trả lời bằng văn bản, không trả lời trực tiếp tại hội trường vì thời gian có hạn.