Cà Mau nhất toàn đoàn giải quần vợt y tế ngành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long





Cuộc đua toàn đoàn năm nay diễn ra kịch tính đến những trận cuối cùng giữa đoàn Sở Y tế Cà Mau và đoàn Sở Y tế An Giang. Chung cuộc, với thành tích 2 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba, đoàn Cà Mau đã vượt qua đương kim vô địch An Giang (2 nhất, 2 nhì, 2 ba) để vươn lên giành giải nhất toàn đoàn. Đơn vị chủ nhà Sở Y tế Cần Thơ giành giải ba toàn đoàn với 2 chức vô địch.

Với 2 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba, đoàn Cà Mau giành giải nhất toàn đoàn giải quần vợt ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Shinpoong lần thứ 16

ẢNH: TV

Kết quả vô địch các nội dung như sau:

Lâm Đồng Khanh/Ngô Trung Kiệt (Cà Mau 2, đôi nam lãnh đạo từ 53 tuổi trở xuống), Trần Minh Cảnh/Nguyễn Quốc Tế (An Giang 1, đôi nam lãnh đạo từ 54 tuổi trở lên), Trần Thế Duy/Nguyễn Tuấn Khanh (Cà Mau 1, đôi nam từ 45 tuổi trở xuống), Đặng Văn Như Tâm/Nguyễn Ngọc Phú (Vĩnh Long 1, đôi nam từ 46 tuổi trở lên), Nguyễn Phong Nhã/Hứa Mỹ Loan (Cần Thơ 1, đôi nam nữ từ 45 tuổi trở xuống), Đặng Thanh Sơn/Nguyễn Thị Phương Thảo (An Giang 1, đôi nam nữ từ 46 tuổi trở lên), Đinh Thị Tú/Phạm Nguyễn Kim Tuyền (Cần Thơ 1, đôi nữ từ 45 tuổi trở xuống), Nguyễn Thị Liên/Trương Hoàng Diệu (Cà Mau 1, đôi nữ từ 46 tuổi trở lên).

Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Shinpoong Hàn Quốc Chang Won-june trao cúp, huy chương cho các cặp đấu nội dung đôi nam lãnh đạo ẢNH: TV

Giải quần vợt ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Shinpoong là giải đấu thường niên do sở y tế các tỉnh, thành trong khu vực luân phiên đăng cai tổ chức.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 VĐV, HLV là các y bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ hưu trí ngành y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua 16 mùa giải, sự kiện đã trở thành ngày hội thể thao lớn của ngành y tế miền Tây, tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết và giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị.

Theo ban tổ chức, mùa giải lần thứ 17 (năm 2027) dự kiến do Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đăng cai.