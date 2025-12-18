Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cà Mau: Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
18/12/2025 11:43 GMT+7

Thi thể một người đàn ông được phát hiện dưới kênh thuộc địa bàn P.Vĩnh Trạch (Cà Mau), bên cạnh có chiếc xe máy.

Sáng 18.12, lực lượng Công an P.Vĩnh Trạch (Cà Mau) phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong, thi thể được phát hiện ở dưới kênh.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới kênh ở Cà Mau - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể anh N.M.T

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân khóm Rạch Thăng, P.Vĩnh Trạch (trước đây là xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới kênh, bên cạnh có chiếc xe máy liền trình báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an P.Vĩnh Trạch phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận các dấu vết liên quan.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh N.M.T (34 tuổi, ngụ ấp Biển Tây B, P.Hiệp Thành, Cà Mau). Thường ngày, anh T. làm công việc kéo tôm thuê cho các chủ vựa mua tôm.

Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, tối 17.12, họ nghe tiếng động lớn tại khu vực anh T. tử vong. Tuy nhiên, do trời tối nên không phát hiện dấu hiệu bất thường. Đến sáng 18.12 thì người dân tá hỏa phát hiện anh T. đã tử vong dưới kênh, gần hiện trường có chiếc xe máy của nạn nhân. 

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân anh T. tử vong, thi thể được phát hiện dưới kênh.

