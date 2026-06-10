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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cà Mau quy định ngưỡng diện tích đấu thầu các dự án bất động sản mới

Gia Bách
Gia Bách
10/06/2026 16:38 GMT+7

HĐND tỉnh Cà Mau vừa thông qua nghị quyết quy định tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn và ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản phi kim loại.


Ngày 10.6, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đồng thời ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản phi kim loại tạo thêm cơ sở quản lý đối với hai lĩnh vực có tác động lớn đến đất đai và tài nguyên.

Việc xác định rõ ngưỡng diện tích đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn là một trong những nội dung đáng chú ý được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này.

Cà Mau quy định ngưỡng diện tích đấu thầu các dự án bất động sản mới- Ảnh 1.

HĐND tỉnh Cà Mau thông qua các nghị quyết về tiêu chí đấu thầu dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn và mức thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản phi kim loại

ẢNH MINH HỌA: AI

Theo nghị quyết, các dự án được đưa ra đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư và kế hoạch phát triển nhà ở. Đồng thời, dự án phải đáp ứng yêu cầu kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Đối với dự án khu đô thị mới có xác định tối thiểu một đơn vị ở, quy mô diện tích tối thiểu được quy định từ 6 ha trở lên tại đô thị loại I và loại II, từ 11 ha trở lên đối với đô thị loại III.

Các dự án khu đô thị không xác định rõ đơn vị ở phải có diện tích từ 20 ha trở lên. Riêng các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị không quy định giới hạn quy mô diện tích do đặc thù triển khai trong khu vực đô thị hiện hữu. Đối với dự án khu dân cư nông thôn, diện tích tối thiểu được quy định từ 5 ha trở lên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức thu và đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản phi kim loại.

Theo quy định mới, hoạt động khai thác các loại cát khác, ngoại trừ cát vàng và cát trắng, áp dụng mức phí bảo vệ môi trường 6.000 đồng/m3.

Đối với tài nguyên đất, mức thu được phân loại theo mục đích sử dụng và tính chất từng loại đất. Cụ thể, đất sét và đất dùng để sản xuất gạch, ngói áp dụng mức thu 3.000 đồng/m³; đất khai thác phục vụ san lấp mặt bằng, xây dựng công trình áp dụng mức thu 2.000 đồng/m³; các loại đất khác áp dụng mức thu 1.000 đồng/m3.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau cũng quy định các loại khoáng sản chưa có trong danh mục sẽ áp dụng mức thu tối đa theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP. Đáng chú ý, đối với khoáng sản tận thu, mức phí bảo vệ môi trường chỉ bằng 60% mức phí của loại khoáng sản chính tương ứng.


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