Ngày 18.11, tại xã Vĩnh Lợi, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt Tammi OA. Tỉnh đặt mục tiêu triển khai nền tảng này tại 100% xã, phường để người dân tra cứu thông tin, gửi phản ánh, kiến nghị và nhận phản hồi từ chính quyền cơ sở.

Các đại biểu bấm nút ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã Tammi OA tại xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau ẢNH: G.B

Theo kế hoạch của Sở Khoa học - Công nghệ, UBND các xã, phường phải phân công cán bộ quản trị Tammi OA, xây dựng quy chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị. Phản ánh của người dân sẽ được tiếp nhận, chuyển xử lý và thông báo kết quả theo quy định. Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai.

Trên cùng nền tảng, người dân có thể tra cứu lịch tiếp công dân, đầu mối liên hệ và thông tin về thủ tục hành chính. Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm cập nhật thường xuyên các thông báo, chính sách an sinh và cảnh báo thiên tai, dịch bệnh.

Sở Khoa học - Công nghệ yêu cầu đánh giá kết quả triển khai dựa trên mức độ sử dụng, hiệu quả tương tác và sự hài lòng của người dân.

Nhân viên Viettel Cà Mau hướng dẫn người tham dự sử dụng Tammi OA trên điện thoại ẢNH: G.B

Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với Viettel Cà Mau tập huấn cán bộ phụ trách vận hành, với thời hạn hoàn thành ngày 20.11. Các xã, phường có thời hạn đến ngày 30.3.2027 để hoàn thành cập nhật dữ liệu và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng.

Song song đó, tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và các đoàn thể sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân tại khóm, ấp, ưu tiên người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và người dân vùng sâu, vùng xa. Viettel Cà Mau chịu trách nhiệm duy trì hệ thống hoạt động 24/7, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm an toàn dữ liệu.