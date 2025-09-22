Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Sát hại bạn nhậu trên tàu cá

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
22/09/2025 19:47 GMT+7

Sát hại bạn nhậu trên tàu cá, Lê Văn Vũ Em bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Chiều 22.9, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vũ Em (26 tuổi, ở An Giang) 12 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. Đây là bị cáo sát hại bạn nhậu trên tàu cá khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Vũ Em tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 23.8.2024, tàu cá KG... do ông T.V.C (ở Kiên Giang cũ - nay là tỉnh An Giang) làm chủ, neo đậu trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu (cũ). Lúc này, 16 ngư dân trên tàu tổ chức nhậu, trong đó có Vũ Em, cùng ông M.H.S. và ông N.V.C..

Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 24.8.2024, chỉ còn 3 người là Vũ Em, ông S. và một người khác ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, giữa Vũ Em và ông S. xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn.

Khi tàu cá chuẩn bị nhổ neo, cả 2 tiếp tục lời qua tiếng lại, thách thức, rồi xông vào đánh nhau. Ông S. dùng cây mỏ lết bằng kim loại đánh vào vùng trán và mắt của Vũ Em gây thương tích nhẹ.

Tức giận, Vũ Em liền lấy 2 cây dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Riêng ông N.V.C, trong lúc can ngăn, bị Vũ Em đâm gây thương tích 13%.

Sau khi sự vụ xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi sát hại bạn nhậu của Vũ Em.

