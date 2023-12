Ngày 8.12, tại UBND xã Hòa Mỹ, H.Cái Nước (Cà Mau), Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tại đây, đại diện Công an H.Cái Nước cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ vụ án tham ô tài sản xảy ra tại xã Hòa Mỹ, do bị can mắc bệnh tâm thần, phải áp dụng biện pháp đưa đi điều trị bệnh bắt buộc.



Cụ thể, tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thanh Phong (ở ấp Kinh Tư, xã Hòa Mỹ) yêu cầu ngành chức năng tỉnh thông tin rõ kết quả xử lý việc cán bộ của xã Hòa Mỹ làm khống hơn 350 hồ sơ hỗ trợ Covid-19 cho người dân nhằm chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, ông Phong đề nghị thông tin khi nào đưa vụ án ra xét xử.

Cử tri Lê Thanh Phong yêu cầu ngành chức năng tỉnh thông tin kết quả xử lý cán bộ tham ô tiền hỗ trợ Covid-19 G.B

Trả lời vấn đề này, thượng tá Nguyễn Minh Tế, Phó trưởng phụ trách Công an H.Cái Nước, thông tin sau khi thanh tra có kết luận, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Nước nhận thấy số tiền thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nên đã chuyển hồ sơ về tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Minh Tế, Phó trưởng phụ trách Công an H.Cái Nước trả lời thông tin cử tri đặt ra G.B

"Theo tôi được biết, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can mắc bệnh tâm thần nên công an đã tạm đình chỉ vụ án để áp dụng biện pháp đưa bị can đi điều trị bệnh bắt buộc ở Bệnh viện Tâm thần Đồng Nai. Sau khi hết bệnh, công an sẽ di lý về và phục hồi điều tra theo quy định của pháp luật", ông Tế cho hay.

Như Thanh Niên thông tin, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc cán bộ xã Hòa Mỹ "ăn chặn" tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, ngành chức năng H.Cái Nước xác minh và phát hiện số tiền bị "ăn chặn" khoảng 500 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án tham ô tài sản, đồng thời khởi tố bị can để điều tra về hành vi trên.