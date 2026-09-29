Cà Mau yêu cầu khắc phục tình trạng thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Ngày 29.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là Sở Y tế phải nghiên cứu giải pháp xác thực, quản lý quá trình hành nghề thực tế. Việc này nhằm kịp thời khắc phục tình trạng thuê, mượn chứng chỉ hành nghề và đăng ký hành nghề không đúng thực tế.

Công ty TNHH Dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn bị điều tra, xác minh vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh ẢNH: G.B

Sở Y tế cũng được giao tăng cường quản lý việc cấp phép hoạt động, cấp chứng chỉ và đăng ký hành nghề; xây dựng, cập nhật dữ liệu về cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề. Dữ liệu sẽ được kết nối, chia sẻ với Công an tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để phục vụ quản lý, kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Trong công tác thanh tra, hậu kiểm, tỉnh yêu cầu tập trung vào cơ sở có dấu hiệu vi phạm, có nhiều phản ánh, khiếu nại hoặc quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh có dấu hiệu vi phạm. Sở Công thương tăng cường kiểm soát thuốc, vật tư y tế, mỹ phẩm; Sở Tài chính cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực khám chữa bệnh cho cơ quan chức năng và địa phương liên quan.

Công an tỉnh được giao tập trung phát hiện, điều tra các hành vi có dấu hiệu tội phạm như gian lận bảo hiểm, nhận lợi ích để ưu tiên khám chữa bệnh, vi phạm trong khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng, đấu thầu và mua sắm trang thiết bị y tế. UBND các xã, phường chỉ đạo công an cấp xã theo dõi địa bàn, phát hiện cơ sở hoặc cá nhân có dấu hiệu khám chữa bệnh trái quy định.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến pháp luật về khám chữa bệnh đến cán bộ, nhân viên y tế, người hành nghề, chủ cơ sở và người dân; thông tin về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ, cảnh báo thủ đoạn vi phạm, gian lận và vận động người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phản ánh, tố giác vi phạm.