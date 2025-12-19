Cả nước có 1 tỉnh hoàn thành sắp xếp, giảm mạnh số trường học

Bộ GD-ĐT cho biết, theo tổng hợp báo cáo của 23/34 tỉnh, thành phố, đến thời điểm này hầu hết địa phương giữ nguyên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong năm 2025 và xây dựng lộ trình sắp xếp sau khi kết thúc năm học 2025 - 2026.

Học sinh Trường tiểu học Quang Trung, Quảng Ninh trước khi sáp nhập ẢNH: N.T

Đối với giáo dục mầm non, 6/23 tỉnh giữ nguyên hiện trạng, 15/23 tỉnh giảm dần từ 1,76% đến dưới 10%, 1 tỉnh đã hoàn thành sáp nhập, giảm 45,83% cơ sở giáo dục. Ở giáo dục phổ thông, 7/23 tỉnh giữ nguyên, 15/23 tỉnh giảm từ 0,2% đến dưới 10%, 1 tỉnh giảm 42,57%.

Đối với giáo dục thường xuyên, hầu hết các tỉnh có phương án sáp nhập mạnh để giảm đầu mối ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp như: Quảng Ninh 92,86%, Huế 44,44%, Tây Ninh 44,44%, Gia Lai 36%, Thái Nguyên 35,29%, Quảng Ngãi 35,71%...

Dù báo cáo của Bộ GD-ĐT không nêu địa phương duy nhất hoàn thành sáp nhập là địa phương nào nhưng ghi nhận cho thấy đến thời điểm này chỉ có Quảng Ninh công bố đã hoàn thành việc sắp xếp trường học.

Cụ thể, đến ngày 15.10.2025 toàn tỉnh này đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập cấp xã. Trong đó, các địa phương hoàn thành sắp xếp 520 trường học từ mầm non đến THCS thành 255 trường học, giảm 265 trường; khối trực thuộc Sở GD-ĐT hoàn thành sắp xếp 18 cơ sở giáo dục thành 3 cơ sở theo kế hoạch...

"Có dấu hiệu nóng vội, thiếu thận trọng"

Đánh giá về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thời gian qua, báo cáo của Bộ GD-ĐT nêu: Vẫn có nơi triển khai còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học và bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Cụ thể, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập ở một số địa phương còn có dấu hiệu nóng vội, thiếu thận trọng. Nhiều nội dung triển khai trước thời điểm Ban Chỉ đạo Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện, chưa nghiên cứu đầy đủ kết luận của T.Ư và các văn bản của Bộ GD-ĐT…

Một số nơi, công tác rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được tiến hành nhiều lần, nhưng chưa xác định rõ căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học giáo dục để điều chỉnh chỉ tiêu giảm đầu mối, số lượng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông qua từng đợt.

"Một số địa phương thực hiện việc sắp xếp, giảm số lượng trường theo hướng "cơ học" làm mất cân đối quy mô lớp, điểm trường, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cơ sở vật chất và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Tỷ lệ sáp nhập trường học cao, vượt xa khuyến nghị chuyên môn, gây mất cân đối về quy mô.

Nhiều xã, phường đã hợp nhất 3 - 4 trường thành 1 trường hoặc sáp nhập các trường có quy mô tối đa với nhau. Sau sắp xếp, nhiều cơ sở giáo dục có số lớp hoặc số điểm trường vượt quy mô quy định", báo cáo của Bộ GD-ĐT nêu.

Việc sáp nhập có khả năng ảnh hưởng đến mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú và đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc thiểu số. Một số trường phổ thông dân tộc bán trú, sau khi sáp nhập với trường phổ thông khác, không còn đạt tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định, dẫn đến mất tính đặc thù trong hỗ trợ vùng dân tộc, miền núi, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận giáo dục của học sinh vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù số lượng đầu mối trường giảm, nhưng việc đầu tư mở rộng phòng học, bếp ăn bán trú tại trường mới chưa được triển khai kịp thời.

Quá trình sáp nhập với quy mô lớn, thực hiện trong thời gian ngắn có thể gây xáo trộn đội ngũ, học sinh và phụ huynh; tác động phần nào đến tâm lý, chất lượng dạy học và sự ổn định của các cơ sở giáo dục. Tiềm ẩn nguy cơ chênh lệch về chất lượng và cơ hội học tập giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đặc biệt ở những nơi điều kiện giao thông và bán trú chưa bảo đảm.