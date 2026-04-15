Ca sĩ bolero khóc nghẹn trên sóng truyền hình

Tập 182 của Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng 2 khách mời là ca sĩ bolero Phương Anh và ca sĩ Nguyễn Đình Vũ. Trong chương trình, dàn nghệ sĩ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện của Nguyễn Thảo Vân khiến nhiều người xót xa. Từ nhỏ, em đã thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên trong sự đùm bọc của bà ngoại là Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi). Để nuôi cháu, bà Hồng làm thuê các công việc như nhổ sắn, cắt cỏ, thu hoạch hoa màu.

Ca sĩ Phương Anh ôm động viên em Thảo Vân trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Tuy nhiên, sức khỏe của bà ngày càng suy yếu sau các ca phẫu thuật mắt và khớp gối. Gia đình thuộc diện cận nghèo, không có nguồn hỗ trợ thường xuyên ngoài bảo hiểm y tế, khiến cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.

Nhà cách trường hơn 10 km và không có phương tiện đi lại, để Thảo Vân tiếp tục học, bà ngoại phải gửi em ở trọ tại nhà một người quen gần trường. Từ đó, cô bé sống xa bà, sớm học cách tự lập khi tuổi còn rất nhỏ. Mỗi tháng, bà gửi cho Thảo Vân khoảng 1 triệu đồng để chi trả tiền trọ và sinh hoạt. Công việc làm thuê bấp bênh khiến nhiều tháng không có thu nhập, bà phải ghi nợ rồi chắt chiu trả dần, khiến cuộc sống hai bà cháu càng thêm chật vật. Để san sẻ phần nào, Thảo Vân tranh thủ làm thêm sau giờ học để kiếm tiền trang trải.

Sống một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn, Thảo Vân phải tự lo toàn bộ sinh hoạt hằng ngày. Những lúc ốm đau hay buồn tủi, em không có người thân bên cạnh. Nhiều đêm nhớ bà, nhớ mẹ, cô bé lặng lẽ khóc, khao khát được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Dù vậy, cô bé vẫn nỗ lực học tập, ước mơ có công việc ổn định để chăm sóc bà ngoại.

Phương Anh bolero hết mình với các thử thách ở Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Phương Anh bolero và dàn sao Việt chia sẻ xúc động

Đại Nghĩa không giấu được sự xót xa trước hoàn cảnh của Thảo Vân khi còn nhỏ đã phải sống xa gia đình, sớm tự lập. Anh xúc động trước tinh thần học tập của em khi chưa từng nghĩ đến việc bỏ học, thậm chí còn tranh thủ làm thêm để phụ giúp bà. Nam MC cũng bày tỏ sự cảm phục trước bà Hồng - người bà tần tảo, dù tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau nhức vẫn cố gắng lao động nuôi cháu. Đồng thời, anh không giấu được sự lo lắng cho sức khỏe của bà và gửi lời động viên bà giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho Thảo Vân.

Ca sĩ Phương Anh Bolero cũng bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của hai bà cháu. Sự tự lập và tinh thần vượt khó của cô bé khiến cô xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân không dám sống một mình, nên càng thêm khâm phục cô bé 14 tuổi. Cô gửi lời động viên, mong Thảo Vân tiếp tục mạnh mẽ theo đuổi ước mơ, thay đổi cuộc sống và chăm lo cho bà ngoại trong tương lai.

Ca sĩ Nguyễn Đình Vũ cũng không giấu được sự xót xa khi lắng nghe câu chuyện. Anh cho rằng tình cảm bà cháu là điều vô cùng đáng quý, đồng thời khẳng định sự hiếu thảo của Thảo Vân chính là niềm tự hào lớn nhất của bà. Nam ca sĩ tin rằng với ý chí và nghị lực hiện tại, em sẽ vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.