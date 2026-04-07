Con nuôi Đàm Vĩnh Hưng từng giành quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca nhí' giờ ra sao?

Tấn Bảo từng giành quán quân năm 12 tuổi, được Đàm Vĩnh Hưng nhận làm con trai nuôi Ảnh: NVCC

Ưu tiên học vấn, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc

Tấn Bảo sinh năm 2006, quê Hải Dương (nay thuộc TP.Hải Phòng), được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018. Thời điểm ấy, anh thuộc đội của huấn luyện viên Ốc Thanh Vân - Dương Triệu Vũ, gây ấn tượng bởi chất giọng Bắc nhưng lại thể hiện các ca khúc dân ca, bolero ngọt ngào, giàu cảm xúc. Trong đêm chung kết, hai cặp thí sinh Nhật Duy - Tấn Bảo và Khánh Linh - Minh Ngọc cùng giành ngôi quán quân. Bên cạnh đó, Tấn Bảo còn được trao giải Đơn ca xuất sắc nhất. Sau cuộc thi, cậu bé 12 tuổi được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận làm con nuôi, tạo điều kiện học tập và phát triển tại TP.HCM.

Chia sẻ với Thanh Niên, Tấn Bảo cho biết hiện theo học song song tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TP.HCM. Sau khi bước ra từ Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018, nam ca sĩ xác định bản thân cần ưu tiên việc học, trau dồi kiến thức văn hóa và xây dựng nền tảng vững vàng trước khi nghĩ đến hành trình nghệ thuật dài hơi. Anh tin rằng sự chuẩn bị bài bản sẽ giúp mình chủ động và bền bỉ hơn trên con đường phía trước.

Cậu bé 12 tuổi từng khiến khán giả mê đắm bởi giọng hát mượt mà, tình cảm nay đã trưởng thành, cao hơn 1,7 m

Nói về quyết định theo học ngành Quan hệ quốc tế, Tấn Bảo chia sẻ đây là lựa chọn mà bản thân mong muốn, với sự ủng hộ từ gia đình. Nam ca sĩ sinh năm 2006 từng có thời gian băn khoăn về việc liệu mình có tiếp tục gắn bó lâu dài với nghệ thuật. Vì vậy việc học một lĩnh vực khác được xem như cách Tấn Bảo trang bị thêm kỹ năng, tư duy và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Dù vậy, âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của chàng trai trẻ. Thỉnh thoảng, anh vẫn tham gia các chương trình văn nghệ, hoạt động ca hát của trường để nuôi dưỡng đam mê.

Tấn Bảo cho hay bạn bè đều biết anh từng là quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018. Tuy nhiên, khi bước qua tuổi dậy thì, giọng hát thay đổi khiến anh từng có giai đoạn tự ti và né tránh việc nhắc lại quá khứ. Theo thời gian, anh học cách nhìn nhận đó như một kỷ niệm đẹp, một thành quả đáng tự hào trong hành trình trưởng thành.

Theo đuổi dòng nhạc dân ca, bolero