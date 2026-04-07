Con nuôi Đàm Vĩnh Hưng từng giành quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca nhí' giờ ra sao?

Ưu tiên học vấn, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc
Tấn Bảo sinh năm 2006, quê Hải Dương (nay thuộc TP.Hải Phòng), được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018. Thời điểm ấy, anh thuộc đội của huấn luyện viên Ốc Thanh Vân - Dương Triệu Vũ, gây ấn tượng bởi chất giọng Bắc nhưng lại thể hiện các ca khúc dân ca, bolero ngọt ngào, giàu cảm xúc. Trong đêm chung kết, hai cặp thí sinh Nhật Duy - Tấn Bảo và Khánh Linh - Minh Ngọc cùng giành ngôi quán quân. Bên cạnh đó, Tấn Bảo còn được trao giải Đơn ca xuất sắc nhất. Sau cuộc thi, cậu bé 12 tuổi được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận làm con nuôi, tạo điều kiện học tập và phát triển tại TP.HCM.
Chia sẻ với Thanh Niên, Tấn Bảo cho biết hiện theo học song song tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TP.HCM. Sau khi bước ra từ Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018, nam ca sĩ xác định bản thân cần ưu tiên việc học, trau dồi kiến thức văn hóa và xây dựng nền tảng vững vàng trước khi nghĩ đến hành trình nghệ thuật dài hơi. Anh tin rằng sự chuẩn bị bài bản sẽ giúp mình chủ động và bền bỉ hơn trên con đường phía trước.
Nói về quyết định theo học ngành Quan hệ quốc tế, Tấn Bảo chia sẻ đây là lựa chọn mà bản thân mong muốn, với sự ủng hộ từ gia đình. Nam ca sĩ sinh năm 2006 từng có thời gian băn khoăn về việc liệu mình có tiếp tục gắn bó lâu dài với nghệ thuật. Vì vậy việc học một lĩnh vực khác được xem như cách Tấn Bảo trang bị thêm kỹ năng, tư duy và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Dù vậy, âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của chàng trai trẻ. Thỉnh thoảng, anh vẫn tham gia các chương trình văn nghệ, hoạt động ca hát của trường để nuôi dưỡng đam mê.
Tấn Bảo cho hay bạn bè đều biết anh từng là quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018. Tuy nhiên, khi bước qua tuổi dậy thì, giọng hát thay đổi khiến anh từng có giai đoạn tự ti và né tránh việc nhắc lại quá khứ. Theo thời gian, anh học cách nhìn nhận đó như một kỷ niệm đẹp, một thành quả đáng tự hào trong hành trình trưởng thành.
Theo đuổi dòng nhạc dân ca, bolero
Gần đây, Tấn Bảo gây chú ý khi hát ca khúc Em đi trên cỏ non, hút hàng triệu lượt nghe trên TikTok. Không ít khán giả nhận ra anh chính là cậu bé trong cuộc thi năm nào và dành nhiều lời khen cho chất giọng ngày càng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Nam ca sĩ cho biết anh nhận được nhiều lời động viên nên tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân ca, bolero nên cũng chủ động thể hiện nhiều hơn. "Từ trước đến nay em vẫn yêu thích và muốn gắn bó với những dòng nhạc đó. Có lẽ việc em nói giọng Bắc, nhưng hát được dân ca, bolero cũng là một điểm đặc biệt khiến khán giả chú ý", anh chia sẻ.
Giọng ca 20 tuổi học cách tự lập khi trở thành sinh viên, vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật để nuôi dưỡng đam mê
Trước câu hỏi liệu có từng tiếc nuối khi không đẩy mạnh hoạt động ca hát ngay sau danh hiệu quán quân, Tấn Bảo thẳng thắn cho rằng ở thời điểm đó anh chưa nghĩ xa đến vậy. Nhìn lại, nam ca sĩ thấy quyết định tập trung cho việc học là phù hợp, bởi chính lựa chọn ấy giúp anh có môi trường rèn luyện tốt và gặp được những người thầy quan trọng trong hành trình trưởng thành. Trong số đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người nhận Tấn Bảo làm con nuôi và từng đồng hành sát sao trong giai đoạn đầu. Tấn Bảo cho hay trước đây hai cha con thường xuyên liên lạc, trao đổi về định hướng học tập lẫn nghệ thuật. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh chủ động tiết chế việc liên hệ vì hiểu cha nuôi bận rộn với gia đình và công việc riêng.
Về cuộc sống sinh viên tại TP.HCM, Tấn Bảo cho biết anh học cách cân đối chi tiêu và tự lập hơn trong môi trường năng động, nhiều cạnh tranh. Anh tiết lộ nguồn hỗ trợ tài chính chính vẫn đến từ gia đình, song bản thân cũng tranh thủ đi hát để có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Ở thời điểm hiện tại, Tấn Bảo chưa vội vạch ra kế hoạch cụ thể cho con đường nghệ thuật sau khi tốt nghiệp. "Em nghĩ mình cần dành thời gian học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng. Với em, học bao nhiêu cũng không thừa, càng học hỏi, trau dồi thì mình càng tiến bộ hơn", nam ca sĩ bày tỏ.
