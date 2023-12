Ca sĩ bước khỏi vùng an toàn

Khẳng định thực lực

Tối 10.12, ca sĩ Ngọc Mai (O Sen) - Quán quân The Masked Singer 2022 vừa ra mắt dự án âm nhạc mới với MV mở đầu Theo em về nhà (nhạc sĩ Công Tuyền sáng tác) đầy tinh thần "không ngại làm mới mình" khi lần đầu thể hiện vũ đạo, "lột xác" về phong cách biểu diễn. Bài hát thuộc thể loại dân gian đương đại, lồng ghép yếu tố văn hóa thông qua trang phục, hình ảnh… và là lần đầu Ngọc Mai bắt tay với nhóm producer Man Child Prodigy - chủ nhân của bản phối To the moon với hơn 30 triệu lượt nghe trên YouTube. Thông qua MV, Ngọc Mai mong muốn "gửi thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh của phụ nữ trong cuộc sống và tin rằng dù ở bất kỳ vai trò nào, khi bản thân cống hiến và làm việc hết mình thì chắc hẳn những điều tốt đẹp sẽ đến".

Ngọc Mai trong MV Theo em về nhà NSCC

Sau album đầu tay 22 ra mắt năm 2022 gặt hái nhiều giải thưởng ở hạng mục "ca sĩ triển vọng", mới đây, ca sĩ MONO đã chính thức cho ra mắt "chiếc hộp nhạc" thông qua E.P mới (đĩa đơn mở rộng) mang tên Đẹp gồm 4 bài hát do chính anh sáng tác. Các ca khúc đều thể hiện chủ đề xã hội - cộng đồng, mang đến những trải nghiệm mới mẻ về âm nhạc cho khán giả. Nhiều dòng nhạc được phối hợp trong dự án này như UK Garage, House hay Reggaeton bên cạnh chất liệu âm nhạc dân tộc VN và âm thanh đặc trưng "dễ nghe và thời thượng" của tên tuổi đang nổi trong làng sản xuất nhạc Việt là Onionn. Đây là điểm khác so với chính album 22 hay xu hướng làm nhạc ở thời điểm hiện tại là sử dụng những đoạn beat trap, hip-hop.

Bên cạnh E.P Đẹp, MONO cũng cho ra mắt MV đầu tiên trong E.P cho bài hát Cười lên. Những thước phim đậm chất thanh xuân mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho nhiều khán giả. Nam ca sĩ sinh năm 2000 chia sẻ đây là "bước đầu tiên để hướng đến sự lâu dài và mong muốn có thể hiểu được bản thân ở hiện tại, từ đó vượt qua chính mình với các dự án mới khác".

Sau 2 MV Việt kiều và Call me, Wren Evans - một gương mặt nổi bật của lứa ca sĩ thế hệ gen Z với cách làm nhạc có sự gai góc, táo bạo - vừa ra mắt một loạt bản phối theo nhiều thể loại nhạc cho ca khúc Từng quen (do chính anh sáng tác), ngay lập tức tạo hiệu ứng với thị trường, được khán giả dành sự yêu thích đặc biệt với ca khúc này.

MONO trong MV Cười lên NSCC

Khắc Hưng cũng lần đầu ra mắt album Người lạ trong mơ gồm 10 ca khúc với vai trò của một "singer - songwriter" (ca - nhạc sĩ), mong muốn đi theo con đường của Phan Mạnh Quỳnh - vừa sáng tác nhạc có chất riêng vừa biểu diễn. Album nhận được nhiều lời khen vì ý tưởng xuyên suốt, trau chuốt ở nhiều bản phối. Khắc Hưng chia sẻ: "Hiện tại, tôi cứ hết mình, vượt qua giới hạn bản thân; và tự tin mình khác biệt, đang có đủ các chuyên môn như sáng tác, hát, producer, hòa âm phối khí để xác định rõ mục tiêu đường dài".

Bước tiến mới của các tên tuổi kỳ cựu

Sau khi ra mắt MV Vì em tất cả, tối 9.12, liveshow My Soul 1981 mùa 2 của Mỹ Tâm đã diễn ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) với sự tham dự của hơn 5.000 khán giả (vé bán hết sạch chỉ sau 1 giờ mở bán). Với ý tưởng về một không gian âm nhạc lãng mạn dưới ánh hoàng hôn trên biển tại khu vực ngọn hải đăng nổi tiếng của Hạ Long, My Soul 1981 qua sự thể hiện gần 30 ca khúc của Mỹ Tâm, ban nhạc Hoài Sa, vũ đoàn MTE, 3 khách mời là nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng, ca sĩ Binz… đã để lại cho người xem nhiều ấn tượng từ cảm xúc âm nhạc đến hiệu ứng ánh sáng của toàn bộ show diễn.

Mỹ Tâm và rapper Binz trong liveshow My Soul 1981 tại Hạ Long Thắng Đặng

Live Concert 1589 của ca sĩ Trung Quân NSCC

Ca sĩ Trung Quân được đông đảo khán giả cả nước biết đến qua cuộc thi Vietnam Idol 2008, The Masked Singer 2022… và sau 15 năm hoạt động đã tiến một quãng đường rất xa với giọng hát ngày càng thăng hạng, liên tục ra MV mới thành hit, các show diễn đều hút khách, và được coi là "vocalist" (tạm hiểu là những ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện) tiêu biểu của thế hệ trẻ. Tháng 11 vừa qua, Trung Quân cũng đã có 2 đêm Live Concert 1589 tại TP.HCM và Hà Nội thành công rực rỡ với sự tham dự của hơn 15.000 khán giả, khoe giọng hát live thiên phú với 30 ca khúc được dàn dựng bởi nhạc sĩ Đức Trí. Trung Quân hiện đang được giới chuyên môn đánh giá cao và khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cũng gây ấn tượng với album Cho cuộc tình đã mất kết hợp nhiều bài bolero tạo nên các bản mashup - liên khúc sáng tạo (36 ca khúc tạo ra 10 bản thu), đồng thời mời những ca sĩ trẻ như: Dương Triệu Vũ, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Trúc Nhân, Xuân Nghi cùng hát chung. Anh cho biết lý do của sự kết hợp này là "muốn khán giả xưa nghe nhạc xưa thấy được điều mới mẻ, và sản phẩm cũng tiếp cận được khán giả trẻ".

Sự nhanh nhạy với thị trường, hòa cùng dòng chảy của âm nhạc quốc tế nhưng vẫn giữ được chất riêng còn có ở Thu Minh, Hồ Ngọc Hà… với những MV, series nhạc mới ra mắt đã giúp họ giữ được vị trí và sự yêu mến của đông đảo khán giả trẻ. Ca sĩ Võ Hạ Trâm thời điểm này cũng gây được sự chú ý với các dự án âm nhạc Việt được quay hình tại Ấn Độ với chất liệu world music để tạo nên những bản phối khác biệt. Cô chia sẻ: "Nhạc Việt không thiếu những giọng ca hay, chỉ là với khuôn mẫu làm việc cũ, họ khó thể bắt nhịp với thị trường năng động hiện tại. Thế nên, tôi luôn trăn trở để buộc phải làm mới chính bản thân để trở lại thu hút hơn. Tôi tin khi những ca sĩ có thực lực dám thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn thì sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng yêu nhạc".