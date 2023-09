MV nhạc Việt: Lắm 'ồn ào', nhiều điểm sáng

Ầm ĩ chuyện ngoài lề

Gây chú ý nhất trong số các MV vừa ra mắt chính là Từ nơi tôi sinh ra của Jack và Khóc ở trong club, Phóng xe đêm của Hiền Hồ. Cả 3 MV này "thống trị" các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa, đồng thời giữ vị trí cao ở top trending YouTube. Lý do lớn là bởi những scandal, ồn ào bên lề của hai ca sĩ này chứ hoàn toàn không phải vì chất lượng âm nhạc, hình ảnh của MV thực sự gây ấn tượng. Đáng nói, ở lần ra MV mới này, cả Jack lẫn Hiền Hồ đều chủ ý tạo "drama" (chuyện kịch tính, cao trào) cho mình để MV được quan tâm hơn. Jack thì dùng cách truyền thông "ỡm ờ" và lời qua tiếng lại trên mạng xã hội để giải thích cho việc sử dụng hình ảnh danh thủ Messi vào MV. "Âm nhạc cũ kỹ, hình ảnh nhạt nhòa, ca từ tối nghĩa đến vô nghĩa, tất cả MV không đọng lại gì ngoài 3 giây xuất hiện của Messi" là ý kiến của đa số khán giả dành cho MV Từ nơi tôi sinh ra.

Jack gây ồn ào với MV có hình ảnh danh thủ Messi NSCC

Hiền Hồ thì tự khơi lại vụ bê bối "anh em nương tựa" khi đăng tải việc bán chiếc xe Mercedes G63 đắt đỏ nhằm thu hút sự chú ý của cư dân mạng trước ngày ra MV Khóc ở trong club và quay hình cả chiếc xe trong MV này. Còn khi ra mắt MV Phóng xe đêm, cô chia sẻ trên trang cá nhân lời tự sự "Cơn đau anh trao giống vậy đấy, nếu nhân 63 ngàn lần". Việc liên tục mang chiếc xe làm câu chuyện gây chú ý đã khiến Hiền Hồ bị khán giả chỉ trích nặng nề.

MV Chắc anh có nỗi khổ tâm đánh dấu màn tái xuất của Thiều Bảo Trâm cũng gây chú ý với khán giả khi có lượt xem cao và vào top trending âm nhạc của YouTube. Bên cạnh phần âm nhạc trẻ trung, câu chuyện và những hình ảnh Thiều Bảo Trâm đưa vào MV khiến khán giả tiếp tục "bị" nhắc lại về mối tình đã qua của cô, vốn đã được cô khai thác nhiều lần trong các MV trước đó.

Công bằng mà nói, các MV của các ca sĩ nói trên đều có sự đầu tư về kinh phí, ít nhiều có sự sáng tạo, nhưng cuối cùng chất lượng chính yếu về âm nhạc, hình ảnh MV, giọng hát… đã không được khán giả để tâm đến nhiều bằng những "chiêu trò" cố tình tạo ồn ào ngoài lề.

Những "điểm sáng" đáng khích lệ

Có thể nói, việc vài "ngôi sao trẻ" chọn cách "trở lại" bằng những "vết gợn" như thế không che lấp được sự tươi sáng và "chuyển mình" của nhiều ca sĩ, nhạc sĩ khác đang nỗ lực mang đến những điều mới mẻ trong âm nhạc.

Trong mặt bằng chung của nhạc Việt hiện nay, với sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ mới thì việc họ ồ ạt tung ra MV để giới thiệu bản thân là điều hiện hữu. Tuy nhiên, âm nhạc của những cái tên mới vẫn còn nhạt nhòa, chưa đủ đột phá để kể tên, thiếu hẳn hiện tượng nổi bật như ca sĩ Mono trước đó. Phần nổi trội hiện nay vẫn thuộc về những cái tên cũ nhưng biết làm mới, "thay áo" chính mình.

Phương Mỹ Chi và nhóm sản xuất DTAP gây ấn tượng với album Vũ trụ cò bay chất lượng cao

Mới đây, ca sĩ Phương Mỹ Chi ra mắt album Vũ trụ cò bay trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và cả CD vật lý với 10 bài hát đậm chất văn học VN gồm: Chiếc lược ngà, Hai đứa trẻ, Người con gái nằm nghe biển hát, Gối gấm, Bóng phù hoa... Một số ca khúc trong album đã được thực hiện MV rất ấn tượng và thu hút như Vũ trụ có anh, Đẩy xe bò... Là một giọng ca nổi tiếng với các làn điệu dân ca, Phương Mỹ Chi ở tuổi 20 đã thay đổi dòng nhạc và làm mới mình để thể hiện được cá tính âm nhạc riêng. Khán giả cảm nhận được sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và những thanh âm đương đại qua từng ca khúc Phương Mỹ Chi thể hiện.

Nhóm sản xuất DTAP (từng làm nên thành công của See tình, Để Mị nói cho mà nghe…) chia sẻ: "Phương Mỹ Chi là một tài năng trẻ hiếm có khi giọng hát nội lực, hát đa dạng các dòng nhạc. Định hướng làm album theo thể loại folktronica (dân gian điện tử), Phương Mỹ Chi cho thấy sự phù hợp khi chọn sự giao thoa âm nhạc giữa mới và cũ, mang thông điệp của sự trưởng thành, tươi sáng".

Rapper tlinh ghi dấu ấn với album Ái

Nữ rapper tlinh ra mắt album Ái cũng được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất năm 2023 của nhạc Việt khi cô đào sâu hơn vào nội tâm mình, khát khao cất lên tiếng nói nữ quyền, hướng đến tự do và truyền tải chúng qua chất nhạc mới mẻ, thời thượng. 12 ca khúc trong album (đã ra mắt đầy đủ MV) có tính "tuần hoàn", ở đó bài hát cuối cùng cũng như mở đầu xuất hiện như một vòng lặp. Với chất giọng và âm sắc không quá đặc biệt, nhưng qua cách hát nhấn nhá, thể hiện dụng ý của mình và phong cách riêng, tlinh đã ghi được dấu ấn cá nhân đậm nét.

Rapper Double2T vừa đoạt giải quán quân Rap Việt 2023 hiện đang là gương mặt trẻ được chú ý khi khai thác màu sắc dân gian của người dân tộc miền núi với MV À lôi (Masew sản xuất âm nhạc) thu hút hơn 25 triệu lượt xem.

Ca nhạc sĩ Đạt G cũng tạo nên sự mới mẻ với EP Tha tim (Hoàng Huy Long sản xuất âm nhạc) gồm 3 ca khúc do chính anh sáng tác: Nhấc tim anh lên, Con tim hồi sinh, Buộc chặt tim yêu. Để kể câu chuyện Tha tim một cách trọn vẹn hơn, bên cạnh MV, Đạt G và ê kíp còn mang đến một triển lãm ấn tượng, mở rộng phần ý tưởng sáng tạo của dự án.

Đây là một thể nghiệm thú vị của Đạt G, mở ra xu hướng mới cho các ca sĩ khác, như một cách để các tác phẩm của mình tiếp cận với khán giả đa giác quan hơn.

Ngoài ra còn có thể kể đến những MV nổi bật về chất lượng hiện nay như: Ý trời của Đông Nhi do DTAP sáng tác, thuộc dòng nhạc disco funk pha giao hưởng, classical; Erik với EP <3RIK gồm 3 ca khúc: Xoa đầu, Lyhoptinh, Nuông chill; Thu Minh với các nhạc phẩm trong Muse it kết hợp với các ca sĩ trẻ qua bản phối mới như: Hóa đơn tiền điện (với Hoàng Dũng), Đừng nói tôi điên (với Myra Trần), Cục sạc dự phòng (với Trung Quân), Tối nay qua nhà anh (với Ali Hoàng Dương), Be my girl (với Erik)…

Đặc biệt, không thể bỏ qua "hiện tượng" Sao trời làm gió - ca khúc dân ca trữ tình với chất nhạc miền Tây của Nal đang có hơn 11 triệu lượt xem cho một phiên bản và phủ sóng top trending YouTube với nhiều phiên bản khác của Nal và các phiên bản do người khác hát lại…