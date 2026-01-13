Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ca sĩ Colombia thiệt mạng vì tai nạn máy bay

Thanh Chi
Thanh Chi
13/01/2026 13:12 GMT+7

Theo People, chỉ vài giờ trước lịch biểu diễn, Yeison Jiménez đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay. Bên cạnh ca sĩ Colombia, 5 hành khách khác cũng không qua khỏi.

Ca sĩ Colombia thiệt mạng vì tai nạn máy bay - Ảnh 1.

Các thành viên của Văn phòng Tổng chưởng lý và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm thi thể nạn nhân sau vụ tai nạn máy bay khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có ca sĩ Colombia - Yeison Jimenez

ẢNH: AFP

Thông tin về tai nạn được Đơn vị Quản lý hàng không dân dụng đặc biệt (SAUCA) đăng tải. Theo đó, thảm kịch xảy ra vào thứ bảy, ngày 10.1, khi một máy bay mang số đăng ký N325FA đã gặp nạn ở khu vực giữa Paipa và Duitama (Colombia). Toàn bộ 6 người trên chuyến bay đến Medellín đã thiệt mạng. Ngay sau đó, người đại diện đã chia sẻ thông cáo báo chí lên Instagram, xác nhận Yeison Jiménez và các thành viên trong ê kíp của anh đã ra đi trong vụ tai nạn.

Thông cáo nêu rõ: "Với trái tim nặng trĩu và nỗi đau khôn tả, tổ chức và đội ngũ của Yeison Jiménez vô cùng tiếc nuối khi phải thông báo về sự ra đi của anh ấy. Hôm nay, chúng ta không chỉ nói lời tạm biệt với một nghệ sĩ; chúng ta nói lời tạm biệt với một người con trai, một người anh em, một người bạn, một con người đầy ước mơ và lòng dũng cảm, người đã biến câu chuyện của mình thành nguồn hy vọng cho hàng ngàn người". Đại diện của ngôi sao 34 tuổi cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số.

- Ảnh 2.

Thông tin Yeison Jiménez trở thành cú sốc lớn với người hâm mộ

ẢNH: AFP

Đằng sau vụ tai nạn khiến ca sĩ Colombia thiệt mạng

Theo báo cáo của trang The Sun (Anh), chiếc máy bay gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh vào khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương). Jiménez đang trên đường đến Medellin gần thị trấn Marinilla để biểu diễn vào tối hôm đó. Hiện vụ tai nạn đang được điều tra.

Hola! cho biết bi kịch này càng gây bàn tán hơn khi một câu chuyện do chính Jiménez kể trên truyền hình trước đó vài tuần được chia sẻ lại. Trong chương trình Se dice de mí của Caracol Televisión, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh từng mơ 3 lần về một tai nạn máy bay và trong một giấc mơ, anh đã qua đời.

Yeison Jiménez sinh năm 1991, được biết đến là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất Colombia, chuyên hát nhạc ranchera truyền thống Mexico pha trộn với âm hưởng Colombia. Theo Billboard, năm 2024, anh bán sạch vé ba lần liên tiếp tại Movistar Arena (Bogotá) và đến năm 2025, tiếp tục "cháy vé" sân vận động El Campín - trở thành nghệ sĩ Colombia đầu tiên làm được điều này.

- Ảnh 3.

Yeison Jiménez ra đi khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao

ẢNH: AFP

Trước Yeison Jiménez, đã có một số ngôi sao cũng thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay. Ngày 18.9.2025, vụ tai nạn máy bay Bắc Carolina (Mỹ) đã cướp đi sinh mạng của ca nhạc sĩ nhạc đồng quê Brett James, vợ và con gái ông. Đầu năm 2024, tài tử Đức Christian Oliver cùng hai con gái nhỏ đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay chở họ bị rơi xuống vùng biển Caribbean. Cuối năm 2021, dư luận Brazil dậy sóng khi ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Marilia Mendonca cùng 4 hành khách khác tử nạn vì lý do tương tự. Còn tháng 1.2020, cả thế giới bàng hoàng trước tin huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái ra đi sau vụ rơi máy bay cá nhân ở Calabasas, California (Mỹ)...

