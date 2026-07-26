Ca sĩ Erik xin lỗi

Ca sĩ Erik được công bố là nhân vật trải nghiệm trong Sao nhập ngũ 2026, cùng dàn sao Việt như diễn viên Quốc Trường, ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Minh Trang, fashionista Châu Bùi và nhà sáng tạo nội dung Tuấn Dương.

Hình ảnh của nam ca sĩ khi được đăng tải lại vấp phải những ý kiến tranh luận từ khán giả. Nhiều khán giả mong chờ phần thể hiện của Erik trong chương trình thực tế này. Tuy nhiên cũng có cư dân mạng cho rằng giọng ca 9X trang điểm đậm, không phù hợp với hình tượng và tính chất công việc của người lính.

Phản hồi của Erik

Hình ảnh gây tranh cãi của Erik Ảnh: NSX

Trước những tranh luận, Erik đăng clip lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh hình ảnh trong Sao nhập ngũ. Nam ca sĩ cho biết mình và ê kíp quan ngại khi đọc được nhiều bình luận về mình. Anh gửi lời xin lỗi đến nhà sản xuất và những khán giả yêu mến chương trình vì poster chưa thật sự phù hợp với hình tượng người chiến sĩ.

“Sau khi họp và bàn bạc lại, tôi với ê kíp trên tinh thần cầu thị, chúng tôi mong muốn thực hiện lại bộ hình này để đúng với hình tượng người chiến sĩ”, giọng ca 9X chia sẻ. Đồng thời, Erik cũng hé lộ hình ảnh hậu trường thực hiện bộ ảnh, bày tỏ mong muốn được khán giả yêu thương, ủng hộ trong hành trình tham gia chương trình.

Được truyền cảm hứng từ người chị gái thân thiết Hòa Minzy, Erik (tên thật Nguyễn Trung Thành) quyết tâm tham gia Sao nhập ngũ với mục tiêu trở nên… sâu sắc hơn. Thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu về ngoại hình mỗi lần xuất hiện, Erik cho biết điều nam ca sĩ lo lắng nhất là cắt tóc và sợ bị sạm da. Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ: “Khi đến với Sao nhập ngũ, tôi chỉ sợ thử thách mình không thể vượt qua thôi, còn để nói sinh tồn thì tôi nghĩ mình sẽ làm được”.

Năm nay, chương trình trở lại với lực lượng trải nghiệm Hải quân đánh bộ, chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng. Theo nhà sản xuất, chương trình sẽ mang lại những thử thách khắc nghiệt, mới lạ và đáng nhớ cho dàn sao Việt tham gia.