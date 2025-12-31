Erik, Văn Mai Hương góp mặt trong 'Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026'

Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 mang đến những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng cùng những cuộc gặp gỡ của tinh thần sáng tạo và tự hào... hướng về tương lai bằng tinh thần tích cực, lạc quan và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người Việt Nam.
Âm nhạc trong Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 kể câu chuyện của một đất nước với khát vọng phát triển, nhưng vẫn giữ trong mình sự hòa bình, nhân văn và giàu bản sắc.
Xuyên suốt chương trình là gần 20 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cùng nhiều màu sắc âm nhạc độc đáo. Đó là bản sắc Việt hòa quyện trong Giao hưởng Âm sắc Việt, Phong nữ; là niềm tự hào Việt Nam với Đàn chim Việt; Giao hưởng Việt Nam - Việt Nam trong tôi là, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình...
Mỗi phần trình diễn trong Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 được dàn dựng công phu cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu nhân ngày đầu năm mới. Chương trình có sự tham gia của NSND Thu Huyền, NSƯT Dương Thùy Anh, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, Erik, Văn Mai Hương, Đức Phúc...
Bên cạnh đó, Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 tiếp cận tinh thần đổi mới từ những định hướng lớn của đất nước - đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 Nghị quyết trụ cột về: khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật - thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.
Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 còn là hành trình nơi những câu chuyện và khát vọng của mỗi con người hòa vào nhau, mở ra diện mạo mới cho đất nước.
Chương trình đưa khán giả đến với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ghi nhận câu chuyện đổi mới khoa học công nghệ - động lực mới để Việt Nam bước vào kỷ nguyên sáng tạo; ghé thăm xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk và những ngôi nhà của người dân được xây mới, đời sống ổn định sau chiến dịch Quang Trung thần tốc; giai đoạn thử thách nhất của vận động viên Lại Lý Huynh trên con đường chinh phục ngôi vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn, góp phần đưa Việt Nam khẳng định trí tuệ trên bản đồ thế giới; là niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, khát vọng.
Trong đó, mỗi nốt nhạc đều mang sức mạnh riêng: có thanh âm của sự kiên trì, có giai điệu của sáng tạo, có hòa thanh của bước bứt phá. Khi chúng cộng hưởng, chúng tạo nên nhịp điệu của một Việt Nam đang bước vào năm mới với tinh thần tự tin và khát vọng vươn xa.
Nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc chương trình chia sẻ, Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 lựa chọn các ca sĩ thành danh, đạt được nhiều thành công trong năm cùng những tác phẩm được khán giả yêu thích. Điểm nổi bật của Bản giao hưởng Việt Nam - Chào năm mới 2026 là sự kết hợp giữa ngôn ngữ giao hưởng và làm mới các tác phẩm trong một không gian nghệ thuật đặc sắc của VTV.
Bình luận (0)