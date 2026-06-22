Ca sĩ LyLy lan tỏa tinh thần tuổi trẻ qua 'Áo xanh gọi tương lai'

Ca sĩ LyLy Ảnh: N.A

Áo xanh gọi tương lai: Âm nhạc kết nối những trái tim tuổi trẻ

Ca sĩ LyLy là một trong những văn nghệ sĩ góp mặt trong MV Áo xanh gọi tương lai (tác giả: Bùi Tuấn Ngọc; sản xuất âm nhạc: DTAP) - sản phẩm âm nhạc đặc biệt do Báo Thanh Niên thực hiện như món quà ý nghĩa gửi tới tuổi trẻ cả nước, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chia sẻ về ca khúc này, LyLy cho biết điều đầu tiên cô làm khi nhận được bản demo là đọc kỹ phần lời và tìm hiểu thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm. Là một người sáng tác nhạc, nữ ca sĩ đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa của tác phẩm trước khi cảm nhận về phần giai điệu.

Giọng ca 9X cho biết cô ấn tượng với những cách làm mới từ những ý tưởng quen thuộc. Trong đó, câu hát "Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng" khiến cô chú ý bởi đây là giai điệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt nhưng khi được đưa vào ca khúc lại mang một tinh thần mới: “Tôi cảm nhận được sự kết nối giữa thế hệ đi trước và người trẻ hôm nay, qua đó giúp thông điệp của bài hát được lan tỏa mạnh mẽ hơn”.

Chia sẻ về cảm xúc khi trở thành một phần của dự án âm nhạc đặc biệt này, LyLy cho biết cô cảm thấy tự hào khi được góp tiếng nói của mình trong một sản phẩm hướng đến cộng đồng. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một ca khúc mà còn là hành trình kết nối những giá trị của quá khứ với tinh thần của tuổi trẻ hôm nay.

“Là một nghệ sĩ trẻ đang hoạt động tại Việt Nam và luôn mong muốn tạo ra những giá trị riêng thông qua âm nhạc, tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp mặt trong một dự án có ý nghĩa như thế này”, cô bày tỏ.

Nữ ca sĩ cho rằng điểm đặc biệt của MV nằm ở sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát cùng chung mục tiêu lan tỏa những giá trị tích cực Ảnh: N.A

Theo LyLy, việc tham gia một ca khúc quy tụ nhiều nghệ sĩ mang đến trải nghiệm rất khác so với khi thực hiện sản phẩm cá nhân. Nếu ở những dự án riêng, cô có thể thoải mái thể hiện màu sắc âm nhạc của mình thì với Áo xanh gọi tương lai, điều quan trọng nhất là sự hòa quyện giữa các giọng hát và tinh thần chung của cả tập thể.

Nữ ca sĩ cho rằng điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc mỗi nghệ sĩ, dù có thế mạnh và cá tính riêng, đều cùng hướng đến một mục tiêu: lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần tuổi trẻ và sự gắn kết với cộng đồng.

Cô cũng bày tỏ sự trân trọng khi được đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau, từ ca sĩ, MC, hoa hậu đến những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng qua các năm. Theo LyLy, chính sự đa dạng ấy đã tạo nên màu sắc riêng cho MV.

Xem nhạc như một cách đồng hành cùng thế hệ trẻ

Nhắc lại những năm tháng tham gia hoạt động Đoàn, LyLy cho biết dù là người khá hướng nội, cô vẫn tích cực góp mặt trong các chương trình dành cho thanh niên. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là cơ hội gặp gỡ những người trẻ có cùng lý tưởng mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần cống hiến.

“Tôi cảm thấy khi tham gia những hoạt động như vậy, mình được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn trẻ có cùng mục tiêu, cách suy nghĩ. Quan trọng hơn, tôi được tiếp thêm nhiệt huyết, tình yêu quê hương đất nước và ý thức rằng dù còn trẻ, mình vẫn có thể đóng góp một phần phù hợp với khả năng của bản thân”, cô bộc bạch.

LyLy kỳ vọng những dự án như Áo xanh gọi tương lai sẽ tiếp thêm động lực để người trẻ nỗ lực và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Ảnh: N.A

Chủ nhân hit 24H cho rằng thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay rất năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm. Cô tự hào khi được là một phần của thế hệ trẻ Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành qua những dự án nghệ thuật mang thông điệp tích cực.

“Trong tương lai, tôi mong có thể thực hiện thêm những sản phẩm riêng hoặc dự án kết hợp với các nghệ sĩ khác để dành tặng các bạn thanh niên, như một cách lan tỏa thêm năng lượng tích cực và sự đồng hành với tuổi trẻ”, LyLy chia sẻ.

Với LyLy, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là phương tiện có sức ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của con người. Vì vậy, người nghệ sĩ cần ý thức rõ vai trò của mình trong việc truyền tải những thông điệp giá trị đến xã hội.

“Âm nhạc là một điều rất kỳ diệu. Tôi nghĩ âm nhạc là một phương tiện hiệu quả để truyền tải thông điệp. Tôi hy vọng những dự án như Áo xanh gọi tương lai có thể truyền cảm hứng, tiếp thêm ý chí và động lực để các bạn trẻ ngày càng nỗ lực hơn, đóng góp nhiều hơn cho đất nước bằng những cách riêng của mình”.