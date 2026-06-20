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Văn hóa Sống đẹp

Bí thư chi bộ tận tâm vì cộng đồng

Trần Văn Tám
Trần Văn Tám
TP.HCM
Không chỉ tâm huyết với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Chi bộ ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, TP.HCM, còn được người dân quý mến bởi nhiều việc làm thiết thực vì cộng đồng, từ chăm lo người nghèo đến vận động chỉnh trang nghĩa trang địa phương.

Việc làm ấm lòng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông Chính là việc khởi xướng và duy trì hiệu quả Câu lạc bộ 213 - nơi kết nối những đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhưng sinh hoạt Đảng tại địa phương. Ra đời từ năm 2019, câu lạc bộ hiện quy tụ 53 thành viên, trở thành cầu nối để những đảng viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng chung tay đóng góp cho quê hương bằng những việc làm thiết thực.

Bí thư chi bộ tận tâm vì cộng đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chính trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc xã Thái Mỹ, năm 2025

ẢNH: TGCC

Dưới sự kết nối của ông Chính, các thành viên Câu lạc bộ 213 không chỉ góp sức xây dựng địa phương mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Những đóng góp ấy đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2025, câu lạc bộ vận động được gần 45 triệu đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo người yếu thế. Quỹ hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ hiện duy trì hơn 43 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó.

Lo cho người đã khuất

Không chỉ quan tâm đến những người đang sống, ông Chính còn đau đáu với việc chăm lo nơi yên nghỉ của người dân địa phương. Trước tình trạng nghĩa trang xuống cấp, ông cùng chi bộ và chính quyền vận động người dân, các nhà hảo tâm chung tay cải tạo, xây dựng hàng rào kiên cố, lắp đặt bồn chứa nước dùng chung và chỉnh trang khu mộ phần khang trang, ngăn nắp hơn.

Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, lời kêu gọi ấy đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi với tổng kinh phí đóng góp hơn 170 triệu đồng. Không chỉ làm thay đổi diện mạo nghĩa trang, công trình còn thể hiện nghĩa tình và sự trân trọng của cộng đồng đối với những người đã khuất.

Bí thư chi bộ tận tâm vì cộng đồng - Ảnh 2.
Bí thư chi bộ tận tâm vì cộng đồng - Ảnh 3.

Bà con đang rào kẽm B40 ở nghĩa trang ấp Vân Hàn, xã Thái Mỹ, TP.HCM

ẢNH: TGCC

Không chỉ quan tâm đến đời sống người dân, ông Nguyễn Văn Chính còn dành nhiều tâm huyết cho việc chỉnh trang nghĩa trang của ấp Vân Hàn. Hình thành từ sau năm 1975, nghĩa trang qua nhiều năm dần xuống cấp, thiếu hàng rào bảo vệ và chưa được quy hoạch đồng bộ.

Trăn trở trước thực trạng đó, ông cùng chi bộ và chính quyền địa phương vận động người dân, các nhà hảo tâm chung tay cải tạo. Nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa cùng sự đồng lòng của bà con, công trình nhanh chóng hoàn thành với diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn.

Ngày công trình được đưa vào sử dụng, nhiều người dân không giấu được niềm vui khi nơi yên nghỉ của người thân sau gần nửa thế kỷ đã được chỉnh trang đàng hoàng, ngăn nắp. Điều đáng quý là toàn bộ quá trình vận động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí đều được công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.

Với ông Chính, những việc làm ấy không phải để ghi nhận thành tích, mà xuất phát từ mong muốn góp một phần công sức xây dựng quê hương ngày càng nghĩa tình hơn. Chính sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm ấy đã giúp ông trở thành người kết nối những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con địa phương.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

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Bí thư chi bộ tận tâm vì cộng đồng - Ảnh 4.

 

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