Ca sĩ Quang Lập, BH Media vi phạm những gì?

Trần Cường
17/05/2026 14:48 GMT+7

Cảnh sát cáo buộc ca sĩ Quang Lập, BH Media, Mây Sài Gòn đã ghi âm, ghi hình các chương trình âm nhạc rồi chỉnh sửa, sao chép, đăng tải lên YouTube khi chưa xin phép chủ sở hữu.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án, 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại điều 225 bộ luật Hình sự. Động thái này được đưa ra khi thực hiện công điện của Thủ tướng về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), C03 đã khởi tố ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Bình (góc trái phía trên) cùng 5 bị can khác

Bước đầu, cảnh sát xác định với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty BH Media, ông Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Công ty này sau đó thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải trên các kênh YouTube. Tuy nhiên, việc sử dụng không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu.

Ông Bình thừa nhận sai, cho biết khi bị bắt vẫn chưa xin phép, trả tiền bản quyền tác giả nên vi phạm luật Sở hữu trí tuệ.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, C03 đã khởi tố ông Diệp Văn Lập, chủ trung tâm này, cũng được biết đến là ca sĩ với nghệ danh Quang Lập chuyên hát dòng nhạc bolero.

Ca sĩ Quang Lập

Cảnh sát xác định Quang Lập vừa tổ chức biểu diễn, vừa ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát ở trung tâm rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản. Trung tâm này sau đó ký hợp đồng với Công ty BH Media để đăng tải các sản phẩm âm nhạc sai phạm lên nền tảng YouTube.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, cảnh sát khởi tố Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn. Trong 2 bị can này, Huy là doanh nhân, chuyên gia truyền thông cùng Việt đồng sáng lập chuỗi sân khấu ca nhạc Mây Lang Thang thuộc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Quá trình hoạt động, 2 bị can này đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc nhưng sau đó công ty đã ghi hình rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều tác phẩm khác nhau. Nhóm Mây Sài Gòn sau đó cũng móc nối với Công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty BH Media và những người liên quan hưởng lợi khoảng 6 tỉ đồng. BH Media đã chi trả cho các đối tác theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tác hàng tỉ đồng.

Ngoài các bị can trên, C03 còn khởi tố Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo trong vụ án liên quan nhóm 1900 Group.

Bộ Công an cho biết, C03 đang mở rộng điều tra và xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên cả nước.

Bộ Công an đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Khởi tố ca sĩ Quang Lập và nhiều giám đốc

Tổng giám đốc Công ty BH Media, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn, chủ Trung tâm Giọng ca để đời... bị khởi tố để làm rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

