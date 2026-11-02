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    Ca sĩ Thiêng Ngân - con nuôi Phi Nhung bán xôi lề đường mưu sinh

    Ca sĩ Thiêng Ngân - con nuôi Phi Nhung bán xôi lề đường mưu sinh

    Bảo Hạo - Minh Hy
    Song song với hoạt động ca hát, Thiêng Ngân - con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung còn đứng bán xôi gần khu trọ để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp mẹ chăm lo cho gia đình.

    Thiêng Ngân sinh năm 2003 tại Đồng Tháp, lớn lên trong gia đình có 6 chị em với hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ khi còn nhỏ, cô đã sớm bươn chải, phụ giúp bố mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho các em. Thiêng Ngân là một trong những giọng ca trẻ được ca sĩ Phi Nhung phát hiện tại một cuộc thi tài năng và nhận làm con nuôi. Đây cũng là bước ngoặt đưa cô đến gần hơn với con đường ca hát chuyên nghiệp.

    Sau khi Phi Nhung qua đời, Thiêng Ngân thừa nhận hành trình theo đuổi nghệ thuật chật vật hơn. Mỗi tháng, nữ ca sĩ chỉ nhận được một vài lời mời biểu diễn, nguồn thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ nuôi các em. Trước hoàn cảnh đó, cô cùng mẹ bắt đầu nấu xôi vào mỗi buổi sáng để bán cho người đi làm, học sinh, sinh viên. Hằng ngày, Thiêng Ngân thức dậy từ sớm để phụ mẹ chuẩn bị, dọn hàng ra trước cổng khu trọ và bán đến khoảng 10 giờ. Những hôm thời tiết nắng gắt hoặc mưa lớn, Thiêng Ngân phải di chuyển sang quán cà phê đối diện đường để mưu sinh.

    Ca sĩ Thiêng Ngân - con nuôi Phi Nhung bán xôi lề đường - Ảnh 1.

    Thiêng Ngân mong có nhiều show để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn

    ẢNH: BẢO HẠO

    Thiêng Ngân không xấu hổ khi bán xôi lề đường

    Thiêng Ngân tâm sự, dù việc bán xôi không mang lại thu nhập cao như đi hát nhưng công việc này giúp cô có thêm đồng ra đồng vào mỗi ngày, phần nào san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân từng ngại ngùng khi lần đầu ngồi bán hàng bên lề đường vì chưa quen. Tuy nhiên, sau 2 tháng, cô dần thay đổi suy nghĩ và nhận ra rằng chỉ cần kiếm tiền bằng sức lao động chân chính thì không có gì phải xấu hổ. Vì vậy, Thiêng Ngân không ngần ngại hay e dè nếu có khán giả nhận ra mình trong lúc bán xôi. Với cô, dù đứng trên sân khấu hay ngồi bán xôi lề đường, điều quan trọng vẫn là nỗ lực lao động để chăm lo cho gia đình.

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